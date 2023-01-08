Більше, ніж Британія: Україна перетворилася на найбільше мінне поле у світі, — Шмигаль

Вибухонебезпечними предметами забруднена територія 250 тисяч квадратних кілометрів — це майже половина території нашої країни.

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Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що країна перетворилася на найбільше у світі мінне поле. Забруднена вибухонебезпечними предметами територія становить 250 тисяч квадратних кілометрів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю південнокорейському виданню Yohnap.

Прем'єр зазначив, що це ускладнює пересування людей та сільськогосподарську діяльність.

"Наразі в Україні найбільше мінне поле у світі. Це не лише ускладнює пересування людей, а й викликає серйозні збої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей", — сказав глава уряду.

Журналісти зазначили, що площа мінних полів в Україні більша за весь Корейський півострів (близько 221 тис. кв. км), ніж Румунія (238 тис. кв. км) або Великобританія (244 тис. кв. км).

Площа України складає 603 тис. кв. км. Так, на майже половині території нашої країни сконцентровані вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 7 січня ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України. Рятувальники радять звірятися з нею, щоб не потрапити в неприємності під час поїздок регіонами країни.

[ + – ] Карта замінованих територій України

3 січня у Херсонській ОВА розповіли, що в регіоні автомобіль підірвався на залишеній російськими військовими міні. Внаслідок чого загинули двоє людей. Голова військової адміністрації Ярослав Янушевич попередив громадян, що в області ще багато замінованих територій, а кількість мін та нерозірваних снарядів дуже велика.