ДСНС запустила інтерактивну карту замінованих територій України: як користуватися

Рятувальники радять звірятися з карткою, щоб не потрапити в неприємності під час поїздок регіонами України.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій Україна запустила інтерактивну карту замінованих територій. Скористатися сервісом можна на офіційному сайті.

Як пояснює ДСНС, на карті вказані місця, де сапери вже виявили або припускають наявність вибухонебезпечних предметів. Локації відмічені різними кольорами (жовтим і червоним) залежно від ступеня загрози, похибка становить близько 30 метрів.

Фото: Скриншот

Відомство порадило українцям використовувати інформацію під час поїздок у райони, де велися бойові дії. Щоб подивитися карту, необхідно відкрити сайт із будь-якого пристрою або завантажити мобільний додаток на смартфон — ДСНС розмістила посилання на сторінки в App Store і Google Play.

Фото: Скриншот

Судячи з карти, найнебезпечніші зони розташовані в Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській і Донецькій областях, а також у східній частині Київської області. Декілька "червоних" локацій відзначено біля Черкас, Кременчука, Білої Церкви, Кривого Рогу, Полтави, Умані.

Фото: Скриншот

"Будьте пильними. Тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після ворожих обстрілів. Міни й інші вибухонебезпечні предмети можуть бути в покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг", — попередила ДСНС.

У разі виявлення підозрілого предмета рятувальники порекомендували не чіпати їх, відійти на відстань не менше 100 метрів, попередити оточення, позначити місце одягом, палицями, табличками або іншим доступним способом, повідомити екстрені служби. Офіційні номери, за якими слід повідомляти про вибухівку: 101 (ДСНС) і 102 (Національна поліція).

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