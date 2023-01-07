ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины: как пользоваться

Спасатели советуют сверяться с картой, чтобы не угодить в неприятности во время поездок по регионам Украины.

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Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украина запустила интерактивную карту заминированных территорий. Воспользоваться сервисом можно на официальном сайте.

Как объясняет ГСЧС, на карте указаны места, где саперы уже обнаружили или предполагают наличие взрывоопасных предметов. Локации отмечены разными цветами (желтым и красным) в зависимости от степени угрозы, погрешность составляет около 30 метров.

Фото: Скриншот

Ведомство посоветовало украинцам использовать информацию при поездках в районы, где велись боевые действия. Чтобы посмотреть карту, необходимо открыть сайт с любого устройства или скачать мобильное приложение на смартфон — ГСЧС разместила ссылки на страницы в App Store и Google Play.

Фото: Скриншот

Судя по карте, самые опасные зоны находятся в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Донецкой областях, а также в восточной части Киевской области. Несколько "красных" локаций отмечены возле Черкасс, Кременчуга, Белой Церкви, Кривого Рога, Полтавы, Умани.

Фото: Скриншот

"Будьте бдительными. Тысячи боеприпасов остаются несдетонированными после вражеских обстрелов. Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть: в брошенных домах, на улицах, на детских площадках, в полях, лесах, на обочинах дорог", — предупредила ГСЧС.

В случае обнаружения подозрительного предмета спасатели порекомендовали не трогать их, отойти на расстояние не меньше 100 метров, предупредить окружающих, отметить место одеждой, палками, табличками или другим доступным способом, уведомить экстренные службы. Официальные номера, по которым следует сообщать о взрывчатке: 101 (ГСЧС) и 102 (Национальная полиция).

Ранее Нацбанк представил интерактивную карту мест, где украинцы смогут снять наличие при блэкауте. На ней казаны адреса банков, которые входят в сеть POWER BANKING и будут работать при любых условиях. Пользователи могут смотреть их онлайн или же скачать на телефон в удобном формате.

Два дня назад сапер Сергей Гоцуляк погиб под Изюмом из-за взрыва боеприпаса. Он возглавлял группу пиротехников, занимающихся разминированием Харьковской области.