Из-за детонации боеприпаса: под Изюмом погиб руководитель группы пиротехников, — глава ОВА

Во время разминирования в Харьковской области подорвался подполковник гражданской обороны Сергей Гоцуляк. Старший сапер группы также получил ранения.

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В среду, 4 января, при разминировании территории в селе Шийковка Изюмского района Харьковской области из-за детонации боеприпаса погиб 42-летний руководитель группы пиротехнических работ подполковник гражданской обороны Сергей Гоцуляк. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

О трагической гибели Гоцуляка сообщил и пресс-центр ГСЧС Украины. Как отмечается, подполковник был начальником группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в Тернопольской области

Кроме него, ранение получил старший сапер группы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Минная опасность в области остается очень высокой", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, в районе Балаклеи на мине также подорвался 22-летний местный житель. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

Только за одни сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 44 взрывоопасных предмета.

Напомним, представитель Государственного департамента США и менеджер по делам Европы Майкл Тирре в начале декабря назвал разминирование территории Украины самым сложным вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. В связи с этим США планируют предоставить Украине дополнительное оборудование и помощь в подготовке саперов.

В середине декабря стало известно, что 15 украинских саперов отправят в Камбоджу для прохождения обучения. Камбоджа — это одна из самых заминированных стран в мире, а ее саперы выполняют миссии на других континентах.