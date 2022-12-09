"Напоминает ИГИЛ": в Госдепартаменте США высказались о тактике ВС РФ в Украине

Менеджер по делам Европы Майкл Тирре назвал разминирование территории Украины самым сложным вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. В связи с этим США планируют предоставить Украине дополнительное оборудование и помощь в подготовке саперов.

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Почти 160 тысяч квадратных километров территории Украины необходимо проверить на наличие взрывных устройств. С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США и менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинской комиссии Конгресса США, о чем пишет издание "Голос Америки".

Тирре рассказал, что украинские официальные лица заявляли о намеренном минировании гражданских объектов, детских игрушек и даже тел погибших военнослужащими Российской Федерации.

"Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", — говорит представитель Государственного департамента США.

Майкл Тирре отметил, что в Украине нет достаточного количества специалистов для того, чтобы обезвредить все заминированные территории. Соединенные Штаты намерены усилить поддержку Украины, предоставив помощь в обучении саперов и дополнительную технику для разминирования.

Для этих целей Госдепартамент США выделил 91,5 миллионов долларов. Еще 11 миллионов долларов на разминирование Украины предоставила Канада.

Ранее в Европейском Союзе также заявляли о готовности выделить миллиард евро на ликвидацию мин на украинских территориях. Предполагается, что данную программу поддержки будут финансировать доноры.

Еще Фокус писал о том, что украинские военные получили на вооружение переносную систему для разминирования Minröjningsorm из Швеции. Система рассчитана на несколько человек – один несет трос со взрывчаткой, а второй саму пусковую установку.

Напомним, что одно из предприятий "Укроборонпрома" разработало опытный образец устройства для разминирования, которое способно прожигать металл в боеприпасах и минах. Новое устройство можно использовать при помощи беспилотников.