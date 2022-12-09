"Нагадує ІДІЛ": у Держдепартаменті США висловилися про тактику ЗС РФ в Україні

Менеджер у справах Європи Майкл Тірре назвав розмінування території України найскладнішим викликом для саперів із часів Другої світової війни. У зв'язку з цим США планують надати Україні додаткове обладнання та допомогу у підготовці саперів.

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Майже 160 тисяч квадратних кілометрів на території України необхідно перевірити на наявність вибухових пристроїв. З такою заявою виступив представник Державного департаменту США та менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, про що пише видання "Голос Америки".

Тірре розповів, що українські офіційні особи заявляли про навмисне мінування цивільних об'єктів, дитячих іграшок та навіть тіл загиблих військовослужбовцями Російської Федерації.

"Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх будинків", — каже представник Державного департаменту США.

Майкл Тірре зазначив, що в Україні немає достатньої кількості фахівців для того, щоб знешкодити всі заміновані території. Сполучені Штати мають намір посилити підтримку України, надавши допомогу у навчанні саперів та додаткову техніку для розмінування.

Для цього Держдепартамент США виділив 91,5 мільйона доларів. Ще 11 мільйонів доларів на розмінування України надала Канада.

Раніше у Європейському Союзі також заявляли про готовність виділити мільярд євро на ліквідацію мін на українських теренах. Передбачається, що цю програму підтримки фінансуватимуть донори.

Ще Фокус писав про те, що українські військові отримали на озброєння переносну систему для розмінування Minröjningsorm зі Швеції. Система розрахована на кілька людей – один несе трос із вибухівкою, а другий саму пускову установку.

Нагадаємо, що одне з підприємств "Укроборонпрому" розробило дослідний зразок пристрою для розмінування, який здатний марнувати метал у боєприпасах та мінах. Ви можете використовувати новий пристрій за допомогою безпілотників.