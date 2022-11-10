ЗСУ отримали на озброєння переносні системи для розмінування Minröjningsorm (відео)

Шведська система розмінування відрізняється мобільністю та дозволяє "пробивати" коридор довжиною до 100 метрів і шириною до 5 метрів.

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Українські військові отримали на озброєння переносну систему для розмінування Minröjningsorm зі Швеції. Про це повідомляє аналітик War Noir у Твіттері.

Росія масово мінує українські території на лініях фронту. Для розмінування Україна має самохідні УР-77, які також відомі як "Змій Горинич", американські системи M58 MICLIC і тепер до них приєдналися шведка система Minröjningsorm.

[ + – ] Minröjningsorm розрахована на пару людей

Шведська система розмінування розрахована на кілька людей. Один несе трос із вибухівкою, а другий саму пускову установку.

[ + – ] Пускова установка Minröjningsorm

Як працює система розмінування Minröjningsorm

Розрахунок розмінування встановлюють пускову установку та спрямовують її на ділянку землі. Після чого запускають канат, наповнений вибухівкою. Приземлившись на землю канат вибухає, розміновуючи ділянку завдовжки близько 100 метрів та завширшки 2,5-5 метрів. Для правильного розгортання каната із вибухівкою використовується парашут.

Нагадаємо, у Швеції заявили про надання Україні сучасного озброєння, змінюється нова оборонна політика.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть отримати шведські САУ Archer, здатні вести вогонь на дистанцію до 60 км.