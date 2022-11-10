ВСУ получили на вооружение переносные системы для разминирования Minröjningsorm (видео)

Шведская система разминирования отличается мобильностью и позволяет "пробивать" коридор длиной до 100 метров и шириной до 5 метров.

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Украинские военные получили на вооружение переносную систему для разминирования Minröjningsorm из Швеции. Об этом сообщает аналитик War Noir в Твиттере.

Россия массово минирует украинские территории на линиях фронта. Для разминирования у Украины есть самоходные УР-77, которые также известны как "Змей Горыныч", американские системы M58 MICLIC и теперь к ним присоединились шведка система Minröjningsorm.

[ + – ] Minröjningsorm расчитана на пару человек

Шведская система разминирования рассчитана на несколько человек. Один несет трос со взрывчаткой, а второй саму пусковую установку.

[ + – ] Пусковая установка Minröjningsorm

Как работает система разминирования Minröjningsorm

Расчет разминирования устанавливают пусковую установку и направляют ее на участок земли. После чего запускают канат, наполненный взрывчаткой. Приземлившись на землю канат взрывается, разминируя участок длиной около 100 метров и шириной 2,5-5 метров. Для правильного разворачивания каната со взрывчаткой используется парашют.

Напомним, в Швеции заявили о предоставлении Украине современного вооружения, меняется новая оборонная политика.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут получить шведские САУ Archer, способные вести огонь на дистанцию до 60 км.