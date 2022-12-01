Євросоюз виділив €1 млрд для України: на що підуть гроші

За словами представника ЄС з безпекової політики Жозепа Борреля, нова програма підтримки передбачає допомогу в розмінуванні території, а також спрямована на розв'язання деяких невідкладних проблем для цивільного населення.

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Євросоюз готовий виділити Україні додатковий мільярд євро для того, щоб розмінувати території. Про це повідомив представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Лодзі в четвер, 1 грудня.

Відомо, що програму підтримки України фінансуватимуть донори.

За словами Борреля, вона буде спрямована на розв'язання деяких нагальних проблем для громадянського населення, викликаних війною проти України, та підтримуватиме довгострокову демократичну та соціальну стійкість українських інститутів та організацій цивільного суспільства.

Зараз програма допомоги нашій країні складається з 23 проєктів. Один із них — то допомога ДСНС та ЗСУ у розмінуванні територій України, які зазнали російської окупації чи обстрілів з боку ЗС РФ.

Розмінування України: яка ситуація склалася сьогодні

За даними ДСНС, на початку листопада українським військовим вдалося знешкодити 271447 небезпечних предметів. Йдеться про роботу з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Україна також отримує допомогу з розмінування від США, Канади, Великої Британії, Данії, Норвегії, Естонії, Австрії, Польщі, Японії, Швейцарії, Швеції, Словаччини та структур ООН.

Нагадаємо, "Укроборонпром" розробив пристрій для розмінування. ВПМ SF-1 пропалює міни або боєприпаси ворога. Зовнішнього воно схоже на олівець.

Фокус також повідомляв, що США виділили для розмінування України майже 48 млн доларів. Крім того, компанія Tetra Tech готуватиме українських фахівців, а також надасть їм необхідні для роботи інструменти та обладнання.