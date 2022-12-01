Евросоюз выделил €1 млрд для Украины: на что пойдут деньги

По словам представителя ЕС по политике безопасности Жозепа Борреля, новая программа поддержки предусматривает помощь в разминировании территории, а также направлена на решение некоторых неотложных проблем для гражданского населения.

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Евросоюз готов выделить Украине дополнительный миллиард евро для того, что разминировать территории. Об этом сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Лодзи в четверг, 1 декабря.

Известно, что программу поддержки Украины будут финансировать доноры.

По словам Борреля, она будет направлена ​​на решение некоторых неотложных проблем для гражданского населения, вызванных войной против Украины, и поддерживать долгосрочную демократическую и социальную устойчивость украинских институтов и организаций гражданского общества.

В настоящее время программа помощи нашей стране состоит из 23 проектов. Один из них — то помощь ГСЧС и ВСУ в разминировании территорий Украины, которые подверглись российской оккупации или обстрелам со стороны ВС РФ.

Разминирование Украины: какая ситуация сложилась сегодня

По данным ГСЧС, в начале ноября украинским военным удалось обезвредить 271 447 опасных предметов. Речь идет о работе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина также получает помощь по разминированию от США, Канады, Великобритании, Дании, Норвегии, Эстонии, Австрии, Польши, Японии, Швейцарии, Швеции, Словакии и структур ООН.

Напомним, "Укроборонпром" разработал устройство для разминирования. ВПМ SF-1 прожигает мины или боеприпасы врага. Внешнего оно схоже на карандаш.

Фокус также сообщал, что США выделили для разминирования Украины почти 48 млн долларов. Кроме того, компания Tetra Tech будет готовить украинских специалистов, а также предоставит им необходимые для работы инструменты и оборудование.