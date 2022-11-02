"Перед лицом жестокой войны": США выделили для разминирования Украины почти 48 млн долларов

В Госдепартаменте США заявили, что всего хотят выделить на разминирование Украины 91 млн долларов.

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Соединенные Штаты выделили 47,6 млн долларов компании Tetra Tech для восстановления территорий Украины после боевых действий. Об этом сообщили в Госдепе США в Twitter.

"Министерство выделило компании Tetra Tech, Inc. 47,6 млн долларов на оказание экстренной гуманитарной помощи Украине в разминировании перед лицом жестокой агрессивной войны России. Этот проект является частью объявленной в августе помощи в разминировании на сумму 91,5 миллиона долларов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания будет помогать Киеву в расширении возможностей поиска и обезвреживания мин, а также брошенных и неразорвавшихся снарядов. Так, Tetra Tech будет готовить украинских специалистов, а также предоставит им необходимые для работы инструменты и оборудование.

Всего Госдеп США хочет выделить 91 млн долларов на разминирование территорий.

Чем занимается компания Tetra Tech?

Tetra Tech – это американская консалтинговая и инжиниринговая компания, которая предоставляет инженерные услуги, занимается управлением программами и строительством в области водных ресурсов, окружающей среды, инфраструктуры. Конкретные услуги по консультационным и инженерным проектам включают прикладную науку, информационные технологии, инжиниринг, проектирование. Среди клиентов Tetra Tech международные и государственные органы США.

Ранее Фокус сообщал, что жители Херсона рассказали, как оккупанты насильно выселяют из города. По словам местных жителей, Херсон постепенно превращается в мертвый город. В Украине уверены, что из него ходят сделать милитаризованную зону.

Еще напомним, что в Минобороны Британии назвали причину провала блицкрига РФ в Украине. По словам британского министра, война в Украине заставила НАТО пересмотреть свои планы. Особенно на фоне того, что в Альянс скоро могут войны Швеция и Финляндия.

Также сообщалось, что США будут препятствовать закупкам России оружия у Ирана. В Госдепе США заявили, что будут делать все возможное, чтобы усложнить Ирану передачу вооружений на территорию России.