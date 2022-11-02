"Перед обличчям жорстокої війни": США виділили для розмінування України майже 48 млн доларів

У Держдепартаменті США заявили, що хочуть виділити на розмінування України 91 млн доларів.

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Сполучені Штати виділили 47,6 млн доларів компанії Tetra Tech для відновлення територій України після бойових дій. Про це повідомили у Держдепі США у Twitter.

"Міністерство виділило компанії Tetra Tech, Inc. 47,6 млн доларів на надання екстреної гуманітарної допомоги Україні в розмінуванні перед жорстокою агресивною війною Росії. Цей проєкт є частиною оголошеної в серпні допомоги в розмінуванні на суму 91,5 мільйона доларів", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що компанія допомагатиме Києву в розширенні можливостей пошуку та знешкодження мін, а також кинутих і нерозірваних снарядів. Так, Tetra Tech готуватиме українських фахівців, а також надасть їм необхідні для роботи інструменти та обладнання.

Усього Держдеп США хоче виділити 91 млн доларів на розмінування територій.

Чим займається компанія Tetra Tech?

Tetra Tech – це американська консалтингова та інжинірингова компанія, яка надає інженерні послуги, займається управлінням програмами та будівництвом у галузі водних ресурсів, навколишнього середовища, інфраструктури. Конкретні послуги з консультаційних та інженерних проєктів включають прикладну науку, інформаційні технології, інжиніринг, проєктування. Серед клієнтів Tetra Tech – міжнародні та державні органи США.

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