"Викориcnf.nm для війни в Україні": США перешкоджатимуть закупкам Росії зброї в Ірану, — CNN

У Держдепі США заявили, що робитимуть все можливе, щоб ускладнити Ірану передачу озброєнь на територію Росії.

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Сполучені Штати будуть використовувати всі відповідні інструменти, щоб викривати, протистояти та протидіяти постачанням Іраном зброї Росії. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, про що пише CNN.

Видання пише, що виступаючи на брифінгу в Держдепартаменті, Прайс сказав, що США націлилися на мережі розповсюдження іранських дронів-камікадзе та розвідувальних безпілотників. За його словами, Штати шукають цілі, які можуть бути придатними для того, щоб відповісти Ірану. Йдеться про санкції та інші фінансові заходи.

"Ми стурбовані тим, що Росія може також спробувати придбати в Ірану сучасну звичайну зброю, таку як ракети класу "земля-земля", які майже напевно використовуватимуться для підтримки війни Росії проти України", — сказав Прайс.

Крім того, представник Держдепартаменту сказав, що США рішуче застосовуватимуть санкції щодо тих, хто продає Росії зброю. За його словами, Ірану має бути дуже важко передавати зброю на територію РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Шойгу назвав енергетичну інфраструктуру України легітимною метою для ЗС РФ. Експерти впевнені, що такими заявами глава Міноборони РФ хоче зняти звинувачення з російських військ у воєнних злочинах.

Ще нагадаємо, що у Міноборони Британії назвали причину провалу бліцкригу РФ в Україні. За словами британського міністра, війна в Україні змусила НАТО переглянути свої плани. Особливо на тлі того, що в Альянс скоро можуть війни Швеція та Фінляндія.

Також повідомлялося, що Джонсон засумнівався у застосуванні Путіним ядерної зброї. За словами колишнього глави британського уряду, застосування тактичної ядерної зброї позбавить Володимира Путіна і тієї мінімальної підтримки у світі, якою він зараз користується.