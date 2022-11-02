"Используют для войны в Украине": США будут препятствовать закупкам России оружия у Ирана, — CNN

В Госдепе США заявили, что будут делать все возможное, чтобы усложнить Ирану передачу вооружений на территорию России.

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Соединенные Штаты будут использовать все подходящие инструменты, чтобы разоблачать, противостоять и противодействовать поставкам Ираном оружия России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, о чем пишет CNN.

Издание пишет, что выступая на брифинге в Госдепартаменте, Прайс сказал, что США нацелились на сети распространения иранских дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников. По его словам, Штаты ищут цели, которые могут быть подходящими для того, чтобы ответить Ирану. Речь идет о санкциях и других финансовых мерах.

"Мы обеспокоены тем, что Россия может также попытаться приобрести у Ирана современное обычное оружие, такое как ракеты класса "земля-земля", которые почти наверняка будут использоваться для поддержки войны России против Украины", — сказал Прайс.

Кроме того, представитель госдепартамента сказал, что США будут решительно применять санкции в отношении тех, кто продает России оружие. По его словам, Ирану должно быть очень трудно передавать оружию на территорию РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Шойгу назвал энергетическую инфраструктуру Украины легитимной целью для ВС РФ. Эксперты уверены, что такими заявлениями глава Минобороны РФ хочет снять обвинения с российских войск в военных преступлениях.

Еще напомним, что в Минобороны Британии назвали причину провала блицкрига РФ в Украине. По словам британского министра, война в Украине заставила НАТО пересмотреть свои планы. Особенно на фоне того, что в Альянс скоро могут войны Швеция и Финляндия.

Также сообщалось, что Джонсон усомнился в применении Путиным ядерного оружия. По словам бывшего главы британского правительства, применение тактического ядерного оружия лишит Владимира Путина и той минимальной поддержки в мире, которой он сейчас пользуется.