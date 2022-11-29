Прожигает металл: "Укроборонпром" разработал устройство для разминирования (фото)

Устройство, похожее на карандаш, прожигает метал, подрывая мины и боеприпасы.

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Одно из предприятий госконцерна "Укроборонпрома" разработало опытный образец устройства для разминирования. Оно прожигает металл в боеприпасах и минах. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна.

Устройство призвано обезопасить работу для саперов. Новое устройство можно использовать при помощи беспилотников. ВПМ SF-1 прожигает мины или боеприпасы врага. Внешнего оно схоже на карандаш.

Как работает ВПМ SF-1?

В "Укроборонпроме" отмечают, что разработчик ВПМ получил сертификацию на противоминную деятельность. Поэтому на территории Украины компания может проводить операции с взрывоопасными предметами.

[ + – ] Устройство для разминирования ВПМ SF-1

Их запускают с беспилотника, затем "карандаш" прожигает металл при помощи экотермической смеси, которая может прожечь металлическую оболочку. За счет этой смеси выгорает взрывное вещество на боеприпасе или на мине.

Также отмечается, что компания-разработчик имеет собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр получил аккредитацию ООН как поставщик услуг по противоминной безопасности.

Напомним, 20 ноября в Украину прибыла с визитом министр обороны Новой Зеландии. Обсуждалось привлечение страны к разминированию нашей страны.

28 ноября в Украине сошел с конвейера первый отечественный серийный боеприпас калибра 152-мм. Их производят на разных производствах, в том числе в странах НАТО.