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Политика Российско-украинская война

В Украину впервые прибыл министр обороны Новой Зеландии: что обсуждали

министр обороны новой Зеландии в украине
Пини Хенаре отметил, что Новая Зеландия поддерживает Украину

Алексей Резников заявил, что важной темой для обсуждения был вопрос разминирования украинской территории, где проходили боевые действия.

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Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре впервые в истории посетил Украину, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсуждали вопросы развития двухстороннего развития в оборонной сфере и реализацию общих проектов об усилении возможностей Сил обороны Украины. Алексей Резников поблагодарил Новую Зеландию за поддержку Украины, а также за участие в подготовке солдат ВСУ.

Важной темой для обсуждения стал вопрос разминирования украинской территории, где приходили боевые действия. В свою очередь Пини Хенаре выразил поддержку народа Украины в борьбе с РФ. Главное — это достижение справедливого мира, построенного на принципах международного права и уважения к суверенитету Украины, заявил представитель Новой Зеландии.

встреча министров обороны Украины и новой зеландии Fullscreen
Пини Хенаре и Алексей Резников

"Я услышал о необходимых потребностях украинских воинов, которые героически защищают свою землю. Будем и дальше решать вопросы дальнейшей помощи украинцам совместно с нашим правительством. Мы поддерживаем Украину, применяем санкционное давление на Россию и верим в вашу победу. Вы — свободный народ!" — заявил министр обороны Новой Зеландии.

Напомним, 15 августа Новая Зеландия присоединилась к обучению украинских военных в Великобритании. 120 бойцов будут обучать солдат ВСУ.

Ранее Новая Зеландия передала в ВСУ гаубицы L119. А также обучила артиллеристов украинской армии ими управлять.