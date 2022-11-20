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Політика Російсько-українська війна

В Україну вперше прибув міністр оборони Нової Зеландії: що обговорювали

міністр оборони нової Зеландії в Україні
Піні Хенаре зазначив, що Нова Зеландія підтримує Україну

Олексій Резніков заявив, що важливою темою для обговорення було питання розмінування української території, де відбувалися бойові дії.

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Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре вперше в історії відвідав Україну, де зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Сторони обговорювали питання розвитку двостороннього розвитку в оборонній сфері та реалізацію спільних проєктів щодо посилення можливостей Сил оборони України. Олексій Резніков подякував Новій Зеландії за підтримку України, а також за участь у підготовці солдатів ЗСУ.

Важливою темою для обговорення стало питання розмінування української території, де відбувалися бойові дії. Зі свого боку, Піні Хенаре висловив підтримку народу України у боротьбі з РФ. Головне — це досягнення справедливого світу, збудованого на засадах міжнародного права та поваги до суверенітету України, заявив представник Нової Зеландії.

зустріч міністрів оборони України та нової зеландії Fullscreen
Піні Хенаре та Олексій Резніков

"Я почув про необхідні потреби українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо й надалі розв'язувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію та віримо у вашу перемогу. Ви — вільний народ!" — Заявив міністр оборони Нової Зеландії.

Нагадаємо, 15 серпня Нова Зеландія приєдналася до навчання українських військових у Великій Британії. 120 бійців навчатимуть солдатів ЗСУ.

Раніше Нова Зеландія передала до ЗСУ гаубиці L119. А також навчила артилеристів української армії ними керувати.