В Україну вперше прибув міністр оборони Нової Зеландії: що обговорювали

Олексій Резніков заявив, що важливою темою для обговорення було питання розмінування української території, де відбувалися бойові дії.

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Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре вперше в історії відвідав Україну, де зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Сторони обговорювали питання розвитку двостороннього розвитку в оборонній сфері та реалізацію спільних проєктів щодо посилення можливостей Сил оборони України. Олексій Резніков подякував Новій Зеландії за підтримку України, а також за участь у підготовці солдатів ЗСУ.

Важливою темою для обговорення стало питання розмінування української території, де відбувалися бойові дії. Зі свого боку, Піні Хенаре висловив підтримку народу України у боротьбі з РФ. Головне — це досягнення справедливого світу, збудованого на засадах міжнародного права та поваги до суверенітету України, заявив представник Нової Зеландії.

[ + – ] Піні Хенаре та Олексій Резніков

"Я почув про необхідні потреби українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо й надалі розв'язувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію та віримо у вашу перемогу. Ви — вільний народ!" — Заявив міністр оборони Нової Зеландії.

Нагадаємо, 15 серпня Нова Зеландія приєдналася до навчання українських військових у Великій Британії. 120 бійців навчатимуть солдатів ЗСУ.

Раніше Нова Зеландія передала до ЗСУ гаубиці L119. А також навчила артилеристів української армії ними керувати.