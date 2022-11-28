В Украине сошел с конвейера первый отечественный серийный боеприпас (фото)

В "Укроборонпроме" отметили, что такие боеприпасы производятся по технологии НАТО на разных мощностях, в том числе и в странах-партнерах.

Related video

Государственный концерн "Укроборонпром" начал серийное производство отечественных боеприпасов. Фотографию одного из них показала парамедик Юлия Паевская ("Тайра") на своей странице в Фейсбуке.

"У нас здесь победа: первый серийный отечественного производства, с чем я всех сердечно поздравляю", – написала Тайра.

Она также показала фото нового снаряда в деревянном ящике. На боеприпасе парамедик написала "Скоро буду. Тайра".

[ + – ] 152-миллиметровый украинский снаряд, на котором послание оккупантам оставила парамедик "Тайра" Фото: Юлия Паевская/ Facebook

Заметим, что свое послание оккупантам на боеприпасе оставил также лидер группы Kozak System Иван Леньо. Он также добавил, что уже в скором времени снаряды доставят на фронт и тогда российские оккупанты очень долго будут вспоминать и его музыкальную группу, и "Укроборонпром".

Отечественные боеприпасы: что о них известно

Десять дней назад пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила о том, что концерн наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 миллиметров, а также мин калибра 120-мм. Средства поражения прошли успешные испытания.

Боеприпасы производятся по технологии НАТО на разных мощностях, в том числе стран-партнеров.

В Минобороны надеются, что боеприпасы, производимые "Укроборонпромом", должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают.

Несколько ранее "Укроборонпром" рассказал о новом ударном дроне для ВСУ. Концерн сосредоточился на создании не просто "камикадзе", такого как Shahed-136, а многофункциональной платформы.

Ранее "Укроборонпром" анонсировали разработку нового украинского дрона, который станет ответом иранским БПЛА, используемых Россией. Концерн в интересах безопасности не стал раскрывать подробные характеристики аппарата, но заявил, что некоторые из них уже тестируются и применяются на передовой.