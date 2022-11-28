В Україні зійшов із конвеєра перший вітчизняний серійний боєприпас (фото)

В "Укроборонпромі" зазначили, що такі боєприпаси виробляються за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі й у країнах-партнерах.

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Державний концерн "Укроборонпром" розпочав серійне виробництво вітчизняних боєприпасів. Фотографію одного з них показала парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") на своїй сторінці у фейсбуці.

"У нас тут перемога: перший серійний вітчизняного виробництва, з чим я щиро вітаю всіх", — написала Тайра.

Вона також показала фото нового снаряда в дерев'яному ящику. На боєприпасі парамедикиня написала "Скоро буду. Тайра".

[ + – ] 152-міліметровий український снаряд, на якому послання окупантам залишила парамедикиня "Тайра" Фото: Юлія Паєвська/ Facebook

Зауважимо, що своє послання окупантам на боєприпасі залишив також лідер гурту Kozak System Іван Леньо. Він також додав, що вже незабаром снаряди доставлять на фронт, і тоді російські окупанти дуже довго згадуватимуть і його музичний гурт, і "Укроборонпром".

Вітчизняні боєприпаси: що про них відомо

Десять днів тому пресслужба "Укроборонпрому" повідомила, що концерн налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 і 152 міліметрів, а також мін калібру 120-мм. Засоби ураження пройшли успішні випробування.

Боєприпаси виготовляють за технологією НАТО на різних потужностях, у тому числі країн-партнерів.

У Міноборони сподіваються, що боєприпаси, які виробляє "Укроборонпром", мають зменшити залежність української артилерії від постачання з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються.

Дещо раніше "Укроборонпром" розповів про новий ударний дрон для ЗСУ. Концерн зосередився на створенні не просто камікадзе, такого як Shahed-136, а багатофункціональної платформи.

Раніше "Укроборонпром" анонсували розробку нового українського дрона, який стане відповіддю іранським БПЛА, які використовуються Росією. Концерн на користь безпеки не став розкривати докладні характеристики апарата, але заявив, що деякі з них уже тестуються та застосовуються на передовій.