Пропалює метал: "Укроборонпром" розробив пристрій для розмінування (фото)

Пристрій, схожий на олівець, пропалює метал, підриваючи міни та боєприпаси.

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Одне із підприємств держконцерну "Укроборонпрому" розробило дослідний зразок пристрою для розмінування. Воно пропалює метал у боєприпасах і мінах. Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

Пристрій покликаний убезпечити роботу саперів. Ви можете використовувати новий пристрій за допомогою безпілотників. ВПМ SF-1 пропалює міни або боєприпаси ворога. Зовнішньо воно схоже на олівець.

Як працює ВПМ SF-1?

В "Укроборонпромі" зазначають, що розробник ВПМ отримав сертифікацію протимінної діяльності. Тому на території України компанія може проводити операції із вибухонебезпечними предметами.

[ + – ] Пристрій для розмінування ВПМ SF-1

Їх запускають з безпілотника, потім олівець пропалює метал за допомогою екотермічної суміші, яка може пропалити металеву оболонку. Завдяки цій суміші вигоряє вибухова речовина на боєприпасі або міні.

Також наголошується, що компанія-розробник має власний Центр гуманітарного розмінування, де працюють фахівці високого класу. З 2010 року Центр отримав акредитацію ООН як постачальник послуг із протимінної безпеки.

Нагадаємо, 20 листопада до України прибула з візитом міністр оборони Нової Зеландії. Обговорювалося залучення країни до розмінування нашої країни.

28 листопада в Україні зійшов із конвеєра перший вітчизняний серійний боєприпас калібру 152-мм. Їх виробляють на різних виробництвах, зокрема в країнах НАТО.