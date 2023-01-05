Через детонацію боєприпасу: під Ізюмом загинув керівник групи піротехніків, — голова ОВА

Під час розмінування у Харківській області підірвався підполковник цивільної оборони Сергій Гоцуляк. Старший сапер групи також отримав поранення.

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У середу, 4 січня, під час розмінування території у селі Шийківка Ізюмського району Харківської області через детонацію боєприпасу загинув 42-річний керівник групи піротехнічних робіт підполковник цивільної оборони Сергій Гоцуляк. Про це у себе в соцмережах розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Про трагічну загибель Гоцуляка повідомив і пресцентр ДСНС України. Підполковник був начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Тернопільській області.

Окрім нього поранення отримав старший сапер групи. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

"Мінна небезпека в області залишається дуже високою", — наголосив Синєгубов.

За його словами, у районі Балаклії на міні також підірвався 22-річний місцевий житель. Його госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Тільки за одну добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, представник Державного департаменту США та менеджер у справах Європи Майкл Тірре на початку грудня назвав розмінування території України найскладнішим викликом для саперів із часів Другої світової війни. У зв'язку з цим США планують надати Україні додаткове обладнання та допомогу в підготовці саперів.

У середині грудня стало відомо, що 15 українських саперів відправлять до Камбоджі для навчання. Камбоджа — це одна з найзамінованіших країн світу, а її сапери виконують місії на інших континентах.