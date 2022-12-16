Українські сапери вирушать у столицю Камбоджі для навчання: чому це важливо

Камбоджа — це одна з найзамінованіших країн світу, а її сапери виконують місії на інших континентах. Тепер вони навчатимуть групу саперів з України.

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У Камбоджу відправлять 15 українських саперів для навчання у столиці Пномпені. Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства закордонних справ Камбоджі.

Під час засідання саміту ЄС-АСЕАН прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен анонсував навчання для українських саперів. Навчання проходитиме у січні наступного року в Пномпені, а потім у квітні 2023 року на польській території. Цьому сприятиме Японія.

Хун Сен також наголосив, що їхня країна підтримує територіальну цілісність України й усі нормативи ООН. Тому важливо не підвищувати рівень ескалації на війні, а також уникати насильства.

Де знаходиться Пномпень і чому це чудова школа для українських саперів?

Камбоджа знаходиться у південно-східній частині Азії, сусідуючи з В'єтнамом, Таїландом і Лаосом. На території країни майже 30 років тривали війни після здобуття незалежності від Франції. Бойові дії закінчилися у 1998 році. Через бойові дії Камбоджа стала однією з найзамінованіших країн у світі. Камбоджійські сапери вважаються одними з найдосвідченіших у світі. Під керівництвом ООН камбоджійські сапери проводили розмінування в африканських країнах і на Близькому Сході.

[ + – ] Камбоджа межує з В'єтнамом

Нагадаємо, 1 грудня ЄС виділив 1 млрд євро для України. Частина коштів піде на розмінування територій.

Раніше "Укроборонпром" розробив пристрій для розмінування у вигляді своєрідного олівця. Він пропалює метал снарядів.