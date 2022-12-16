Украинские саперы отправятся в столицу Камбоджи для обучения: почему это важно

Камбоджа — это одна из самых заминированных стран в мире, а ее саперы выполняют миссии на других континентах. Теперь они будут обучать группу саперов из Украины.

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В Камбоджу отправят 15 украинских саперов для прохождения обучения в столице Пномпене. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел Камбоджи.

В ходе заседания саммита ЕС-АСЕАН премьер-министр Камбоджи Хун Сен анонсировал обучение для украинских саперов. Обучение будет проходить в январе следующего года в Пномпене, а затем в апреле 2023 года на польской территории. Этому будет способствовать Япония.

Хун Сен также подчеркнул, что их страна поддерживает территориальную целостность Украины и все нормативы ООН. Поэтому важно не повышать уровень эскалации на войне, а также избегать насилия.

Где находится Пномпень и почему это отличная школа для украинских саперов?

Камбоджа находится в юго-восточной части Азии, соседствуя с Вьетнамом, Таиландом и Лаосом. На территории страны почти 30 лет длились войны после получения независимости от Франции. Боевые действия закончились в 1998 году. Из-за боевых действий Камбоджа стала одна из самых заминированных стран в мире. Камбоджийские саперы считаются одними из самыми опытными в мире. Под руководством ООН камбоджийские саперы проводили разминирование в африканских странах и на Ближнем Востоке.

[ + – ] Камбоджа граничит с Вьетнамом

Напомним, 1 декабря ЕС выделил 1 млрд евро для Украины. Часть средств пойдет на разминирование территорий.

Ранее "Укроборонпром" разработал устройство для разминирования в виде своеобразного карандаша. Он прожигает метал снарядов.