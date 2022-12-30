Интерактивная карта НБУ: где в блэкаут украинцы могут снять наличные

НБУ опубликовал на своем сайте карту, на которой можно найти отделения банков работающих в блэкаут.

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Нацбанк Украины создал интерактивную карту с указанием работающих банкоматов. Клиенты также могут загрузить в телефон файл в формате PDF или Excel, чтобы всегда иметь под рукой адреса финучреждений, входящих в сеть POWER BANKING.

В эту сеть входят все 14 системно важных банка и более 1200 пунктов по всей Украине. Инициатива НБУ "Банк несокрушимости" призвана обеспечить необходимыми финансовыми услугами украинцев, которые не могут снять наличные в банкоматах из-за постоянных ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры нашей страны.

Специальные отделения обеспечены генераторами, повышенным количеством персонала, достаточным запасом наличности, а также резервными каналами связи. Кроме того, частью системы "Банк несокрушимости" является так называемый Национальный роуминг между банками, а значит отсутствуют дополнительные комиссии.

Однако, действуют и ограничения на снятие наличных денег. Как рассказали "24 каналу" в НБУ, лимит составляет в среднем от 10 до 20 тыс. грн в сутки.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, система POWER BANKING постоянный "прирост" отделений, которые будут обеспечены всем необходимым для работы в критических условиях, в том числе спутниковой связью Starlink.

В Нацбанке советуют быть внимательными и обращать внимание на соответствующее брендирование отделений банков и запомнить их месторасположение.

POWER BANKING объединила:

ПриватБанк

Ощадбанк

Укрэксимбанк

Райффайзен Банк

Укргазбанк

Сенс Банк

ПУМБ

Укрсиббанк

ОТП Банк

Универсал Банк

Пивденный

Кредобанк

Таскомбанк

А-банк

Нацбанк в своем пресс-релизе отмечает, что кроме снятия наличных в таких отделениях можно совершить перевод денег, осуществить платежи, обменять валюту и получить консультацию по финансовым вопросам.

У многих украинцев возникает вопрос: а сколько наличных можно вообще снять в банкоматах? На это НБУ опубликовал таблицу лимитов с операциями в банкоматах.

[ + – ] Лимиты на снятие наличных, введенные разными банками Украины

Напомним, ранее "Фокус" писал о том, что последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги, однако банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны.