Интерактивная карта НБУ: где в блэкаут украинцы могут снять наличные
НБУ опубликовал на своем сайте карту, на которой можно найти отделения банков работающих в блэкаут.
Нацбанк Украины создал интерактивную карту с указанием работающих банкоматов. Клиенты также могут загрузить в телефон файл в формате PDF или Excel, чтобы всегда иметь под рукой адреса финучреждений, входящих в сеть POWER BANKING.
В эту сеть входят все 14 системно важных банка и более 1200 пунктов по всей Украине. Инициатива НБУ "Банк несокрушимости" призвана обеспечить необходимыми финансовыми услугами украинцев, которые не могут снять наличные в банкоматах из-за постоянных ракетных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры нашей страны.
Специальные отделения обеспечены генераторами, повышенным количеством персонала, достаточным запасом наличности, а также резервными каналами связи. Кроме того, частью системы "Банк несокрушимости" является так называемый Национальный роуминг между банками, а значит отсутствуют дополнительные комиссии.
Однако, действуют и ограничения на снятие наличных денег. Как рассказали "24 каналу" в НБУ, лимит составляет в среднем от 10 до 20 тыс. грн в сутки.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, система POWER BANKING постоянный "прирост" отделений, которые будут обеспечены всем необходимым для работы в критических условиях, в том числе спутниковой связью Starlink.
В Нацбанке советуют быть внимательными и обращать внимание на соответствующее брендирование отделений банков и запомнить их месторасположение.
POWER BANKING объединила:
- ПриватБанк
- Ощадбанк
- Укрэксимбанк
- Райффайзен Банк
- Укргазбанк
- Сенс Банк
- ПУМБ
- Укрсиббанк
- ОТП Банк
- Универсал Банк
- Пивденный
- Кредобанк
- Таскомбанк
- А-банк
Нацбанк в своем пресс-релизе отмечает, что кроме снятия наличных в таких отделениях можно совершить перевод денег, осуществить платежи, обменять валюту и получить консультацию по финансовым вопросам.
У многих украинцев возникает вопрос: а сколько наличных можно вообще снять в банкоматах? На это НБУ опубликовал таблицу лимитов с операциями в банкоматах.
Напомним, ранее "Фокус" писал о том, что последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги, однако банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны.