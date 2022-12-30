Інтерактивна карта НБУ: де в блекаут українці можуть зняти готівку

НБУ опублікував на своєму сайті карту, на якій можна знайти відділення банків, що працюють у блекаут.

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Нацбанк України створив інтерактивну картку із зазначенням робочих банкоматів. Клієнти також можуть завантажити у телефон файл у форматі PDF або Excel, щоб завжди мати під рукою адреси фінустанов, що входять до мережі POWER BANKING.

У цю мережу входять усі 14 системно важливих банків і понад 1 200 пунктів по всій Україні. Ініціатива НБУ "Банк незламності" покликана забезпечити необхідними фінансовими послугами українців, які не можуть зняти готівку в банкоматах через постійні ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури нашої країни.

Спеціальні відділення забезпечені генераторами, підвищеною кількістю персоналу, достатнім запасом готівки та резервними каналами зв'язку. Крім того, частиною системи "Банк незламності" є так званий Національний роумінг між банками, а отже, відсутні додаткові комісії.

Проте діють й обмеження на зняття готівки. Як розповіли "24 каналу" в НБУ, ліміт становить переважно від 10 до 20 тис. грн на добу.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, система POWER BANKING постійний "приріст" відділень, які будуть забезпечені всім необхідним для роботи в критичних умовах, зокрема супутниковим зв'язком Starlink.

У Нацбанку радять бути уважними та звертати увагу на відповідне брендування відділень банків і запам'ятати їхнє місце розташування.

POWER BANKING об'єднала:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал Банк;

Південний;

Кредобанк;

Таскомбанк;

А-банк.

Нацбанк у своєму пресрелізі зазначає, що окрім зняття готівки у таких відділеннях можна здійснити переказ грошей, здійснити платежі, обміняти валюту й отримати консультацію із фінансових питань.

У багатьох українців постає питання: а скільки готівки можна взагалі зняти у банкоматах? На це НБУ опублікував таблицю лімітів з операціями в банкоматах.

[ + – ] Ліміти на зняття готівки, запроваджені різними банками України

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що наслідки масштабних обстрілів знижують темпи зростання попиту на банківські послуги, проте банківська система загалом залишалася високоліквідною з початку повномасштабної війни.