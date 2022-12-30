Інтерактивна карта НБУ: де в блекаут українці можуть зняти готівку
НБУ опублікував на своєму сайті карту, на якій можна знайти відділення банків, що працюють у блекаут.
Нацбанк України створив інтерактивну картку із зазначенням робочих банкоматів. Клієнти також можуть завантажити у телефон файл у форматі PDF або Excel, щоб завжди мати під рукою адреси фінустанов, що входять до мережі POWER BANKING.
У цю мережу входять усі 14 системно важливих банків і понад 1 200 пунктів по всій Україні. Ініціатива НБУ "Банк незламності" покликана забезпечити необхідними фінансовими послугами українців, які не можуть зняти готівку в банкоматах через постійні ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури нашої країни.
Спеціальні відділення забезпечені генераторами, підвищеною кількістю персоналу, достатнім запасом готівки та резервними каналами зв'язку. Крім того, частиною системи "Банк незламності" є так званий Національний роумінг між банками, а отже, відсутні додаткові комісії.
Проте діють й обмеження на зняття готівки. Як розповіли "24 каналу" в НБУ, ліміт становить переважно від 10 до 20 тис. грн на добу.
За словами голови НБУ Андрія Пишного, система POWER BANKING постійний "приріст" відділень, які будуть забезпечені всім необхідним для роботи в критичних умовах, зокрема супутниковим зв'язком Starlink.
У Нацбанку радять бути уважними та звертати увагу на відповідне брендування відділень банків і запам'ятати їхнє місце розташування.
POWER BANKING об'єднала:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Універсал Банк;
- Південний;
- Кредобанк;
- Таскомбанк;
- А-банк.
Нацбанк у своєму пресрелізі зазначає, що окрім зняття готівки у таких відділеннях можна здійснити переказ грошей, здійснити платежі, обміняти валюту й отримати консультацію із фінансових питань.
У багатьох українців постає питання: а скільки готівки можна взагалі зняти у банкоматах? На це НБУ опублікував таблицю лімітів з операціями в банкоматах.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що наслідки масштабних обстрілів знижують темпи зростання попиту на банківські послуги, проте банківська система загалом залишалася високоліквідною з початку повномасштабної війни.