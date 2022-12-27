Банки гаразд: блекаути в Україні не призвели до втрати українцями своїх грошей

У Нацбанку кажуть, що наслідки масштабних обстрілів знижують темпи зростання попиту на банківські послуги і спричинили кредитні та операційні втрати банків, проте система працює без серйозних проблем.

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Банківська система в цілому залишалася високоліквідною з початку повномасштабної війни, а за окремими показниками ліквідність досягла рекордних рівнів. Крім збереження довіри вкладників до банків, цьому сприяють регулярні та значні надходження державних виплат на банківські рахунки населення. Про це повідомили у Нацбанку з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність".

"Приплив нових коштів у сектор нерівномірний: основні обсяги осідають на поточних рахунках у державних банках. Протягом другого півріччя скорочувалася частка депозитів у гривневих рахунках населення, тож термінова структура фондування погіршується. Це не створює негайних ризиків для банківської системи, але послаблює стійкість окремих банків до можливих різких змін настроїв вкладників. Тому фінустановам слід докладати зусиль для покращення термінової структури коштів населення, зокрема, через підвищення ставок за депозитами", — йдеться у повідомленні НБУ.

У Нацбанку зазначають, що банки вже розробили та реалізують заходи, що дозволяють зберегти безперервність роботи навіть за умов тривалих блекаутів.

Тим часом, за даними НБУ, чистий кредитний портфель банків скорочується – повільно для бізнес-кредитів та стрімко у роздрібному сегменті.

"Причина скорочення – формування резервів за кредитами, а також погашення раніше виданих позик, що не компенсується новими видачами. Падіння економічної активності через перебої із постачанням електроенергії та пригніченого споживчого попиту надалі знижують попит на кредитування. Під час війни ключову роль у підтримці кредитування грають державні програми", — сказано у повідомленні НБУ.

Фахівці Нацбанку зазначають, що кредитні збитки, як і раніше, залишаються найбільшим ризиком для фінсектора: близько 20% кредитного портфеля вже визнано непрацюючим або перебуває в зоні ризику. Водночас проблеми з електропостачанням погіршуватимуть показники діяльності навіть тих підприємств, які досі своєчасно обслуговували кредити. За тривалого збереження поточних проблем в енергетиці частка втрат кредитного портфеля банків може досягти 30%.

Нагадаємо, в Україні з'явилася спільна банківська мережа – Power Banking, де є системні банки і яка працюватиме у критичних ситуаціях, наприклад під час можливого блекауту.

Раніше Фокус писав, що в період блекаутів ризики для фінансового сектора залишаються, проте масштабних банкрутств у банківському секторі не буде.