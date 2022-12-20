Банки без світла: чи можуть перебої з електроенергією вплинути на стабільність установ

Найскладніша ситуація з постачанням електроенергії в Україні впливає на всі економічні сфери, і фінансова – не виняток. Але чи може відсутність електроенергії настільки ускладнити роботу банків, щоб спричинити складнощі у розрахунках банків із клієнтами?

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Ризики для фінансового сектору залишаються, однак масштабних банкрутств у банківському секторі не буде. Про це Фокус повідомив Віталій Шапран, економіст, член Товариства фінансових аналітиків.

"Банківська система України настільки наповнена ліквідністю, що в найближчі пів року нам точно нічого не загрожує, окрім виведення з ринку кількох російських банків і банків колаборантів, або їх націоналізації. Звичайно, росіяни можуть намагатися розгойдати ситуацію ззовні, але такий сценарій малоймовірний. Якийсь вплив енергокризи на банки буде, але незначний. У нас 50% від випущеної гривні — це готівка, тобто запас готівки у населення більш-менш гідний, і тому короткі блекаути не зможуть викликати панічних настроїв серед вкладників", — упевнений Віталій Шапран.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, зараз немає сенсу говорити про якісь складнощі з банками в Україні. "Платежі проводяться, банки працюють, інкасація проводиться. Деякі банки вимагатимуть докапіталізації, щоб покрити збитки від проблемних кредитів. Однак клієнтам-фізособам нічого боятися, оскільки вкладення гарантовані ФГВФО", — каже Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, раніше голова правління НБУ Андрій Пишний повідомив, що масштаб і тривалість відключень електроенергії можуть бути серйознішими, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі Нацбанку. Тому показники економічної активності можуть погіршитись, а інфляційний тиск посилитися.

"Ми вирішили підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та іноземній валюті на 5 п.п. для посилення монетарної трансмісії. Крім того, з метою зменшення ризику повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в 2023 році ми дозволимо банкам покривати до 50 % загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Враховуючи чинний порядок, банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року", — розповів Андрій Пишний про нові рішення регулятора для забезпечення стабільної роботи банківського сектору.

Як раніше писав Фокус, українці розміщують кошти на депозитних вкладах, проте за березень-вересень помітний відтік коштів в іноземній валюті з рахунків громадян. За даними НБУ, на початок березня у банках було розміщено 439 млрд грн на гривневих рахунках населення та 9,1 млн доларів – на валютних.

Також Фокус повідомляв, що у банківському секторі – рекордна ліквідність, а саме рівень ліквідності банку говорить про те, наскільки здатні фінустанови виконувати свої зобов'язання перед вкладниками, тобто виплачувати клієнтам кошти з рахунків.