Банки без света: могут ли перебои с электроэнергией повлиять на стабильность учреждений

Сложнейшая ситуация с поставками электроэнергии в Украине влияет на все экономические сферы, и финансовый – не исключение. Но может ли отсутствие электроэнергии настолько усложнить работу банков, чтобы привести к сложностям в расчетах банков с клиентами?

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Риски для финансового сектора остаются, однако масштабных банкротств в банковском секторе не будет. Об этом Фокусу сообщил Виталий Шапран, экономист, член Общества финансовых аналитиков.

"Банковская система Украины настолько наполнена ликвидностью, что в ближайшие полгода нам точно ничего не угрожает, кроме вывода с рынка нескольких российских банков и банков колаборантов, или их национализации. Конечно, россияне могут пытаться раскачать ситуацию извне, но такой сценарий маловероятен. Какое-то влияние энергокризиса на банки будет, но незначительное. У нас 50% от выпущенной гривны — это наличные деньги, то есть, запас наличности у населения более или менее достойный, и поэтому короткие блэкауты не смогут вызвать панические настроения среди вкладчиков", — уверен Виталий Шапран.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, сейчас нет смысла говорить о каких-либо сложностях с банками в Украине. "Платежи проводятся, банки работают, инкассация производится. Некоторые банки будут требовать докапитализации, чтобы покрыть убытки от проблемных кредитов. Однако клиетам-физлицам нечего бояться, поскольку вложения гарантированы ФГВФЛ", — говорит Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее глава правления НБУ Андрей Пышный сообщил, что масштаб и продолжительность отключений электроэнергии могут быть более серьезными, чем предполагалось в октябрьском прогнозе Нацбанка. Поэтому показатели экономической активности могут ухудшиться, а инфляционное давление усилиться.

"Мы решили повысить требования к обязательным резервам банков по текущим счетам в гривне и иностранной валюте на 5 п.п. для усиления монетарной трансмиссии. Кроме того, с целью уменьшения риска возврата к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в 2023 году мы позволим банкам покрывать до 50% общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Учитывая действующий порядок, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года", — рассказал Андрей Пышный о новых решениях регулятора для обеспечения стабильной работы банковского сектора.

Как ранее писал Фокус, украинцы размещают средства на депозитных вкладах, однако за март-сентябрь заметен отток средств в иностранной валюте со счетов граждан. По данным НБУ, на начало марта в банках было размещено 439 млрд грн на гривневых счетах населения и 9,1 млн долларов – на валютных.

Также Фокус сообщал, что в банковском секторе – рекордная ликвидность, а именно уровень ликвидности банка говорит о том, насколько способны финучреждения выполнять свои обязательства перед вкладчиками, то есть, выплачивать клиентам средства со счетов.