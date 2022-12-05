Ниже уровня инфляции: сколько можно заработать на депозите в гривне

Банки немного повысили ставки по вкладам в гривне, однако в последние два месяца ставки почти не растут и находятся в коридоре 6-16% годовых.

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Украинцы размещают средства на депозитных вкладах, однако за март-сентябрь заметен отток средств в иностранной валюте со счетов граждан. По данным НБУ, на начало марта в банках было размещено 439 млрд грн на гривневых счетах населения и 9,1 млн долларов – на валютных. А на 1 октября в банках было размещено 548,8 млрд. грн на гривневых счетах и 8,57 млн долларов – на валютных. Об этом пишет Фокус в новой статье "Заработать на процентах. Есть ли смысл размещать свободные средства на срочном вкладе".

Никита Малясов, руководитель отдела депозитов Управления пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ, отмечает, что тот рост объема средств на счетах граждан в банке, что произошел в марте-октябре, был обеспечен не за счет срочных депозитных вкладов, а за счет средств на текущих счетах. "При этом по срочным депозитам ожидался отток средств (но большая их часть "оседала" на текущих счетах клиентов в нашем банке). Плюс-минус аналогичная динамика наблюдалась и в целом по всей банковской системе. Относительно заинтересованности клиентов в депозитах – безусловно, она сохраняется, пусть и на несколько более низком уровне, чем довоенные значения", — говорит Никита Малясов.

До войны в банках отмечали, что клиенты чаще всего размещают вклады на гривневых счетах и на срок 6 или 12 месяцев. Но в период высокой неопределенности приоритеты граждан частично изменились: гривна, как и прежде, пользуется популярностью, а вот сроки граждане выбирают меньшие – 1-3 месяца.

"До июля наибольшими темпами росли остатки на карточных счетах, что явилось логической реакцией на сверхвысокую неопределенность. В такие периоды людям важнее сохранять свободный доступ к сбережениям, чем получать ограниченный процентный доход. Но в июле доля вкладов до востребования в общем портфеле стабилизировалась на уровне 68% и больше не растет. Это результат, прежде всего, постепенного роста ставок на короткие сроки в пределах 1-3 месяцев. Именно эти вклады пользуются наибольшей популярностью. И именно на них больше всего повлияло повышение учетной ставки", — отметил Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка. Напомним, НБУ повысил учетную ставку в июне на 15 п.п. – с 10% до 25% годовых.

Ставки по вкладу на три месяца в гривне в некоторых крупных банках:

ПриватБанк 7% годовых

Ощадбанк 9% годовых

Райффайзен Банк 6,5% годовых

ОТП Банк 8% годовых

ПУМБ 12% годовых

"Пивденный" 12% годовых

Креди Агриколь Банк 7% годовых

В основном, в начале декабря банки предлагают ставки по срочным вкладам в пределах 6-16% годовых. Повышать ставки банки уже не планируют. "После повышения учетной ставки НБУ в июне до 25% ставки по депозитам в национальной валюте начали расти по банковской системе (в сентябре рост составил около 5% по сравнению с маем 2022 года). В октябре ставки банков по гривневым депозитам физических лиц оставались практически неизменными, но еще сохраняется умеренный потенциал к росту индекса ставок по депозитам физических лиц в IV квартале 2022 года. Ставки по депозитам в валюте расти не будут, потому что возможностей для кредитования в валюте у банков немного. Рабочий диапазон ставок по валютным вкладам, думаю, будет оставаться в коридоре 0,5-1,5% для долларов", — прокомментировал заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

Ранее Фокус писал, что длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему: кроме ограниченного обслуживания клиентов, отключения электроэнергии ведут к росту NPL – объема неработающих кредитов, поскольку бизнес-клиенты вынуждены в условиях отключений света ограничивать свою деятельность (если не прекращать ее), а значит, все чаще компании будут задерживать выплаты по кредитам, тем самым, провоцируя рост NPL.

Как сообщалось, в НБУ спустя 9 месяцев после полномасштабного вторжения России в Украине все еще не видят оснований для отмены фиксированного курса доллара.

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