Банкроты будут: сколько украинских банков могут "упасть" из-за войны и блэкаута

Украинские банки могут пострадать от ухудшения ситуации в экономике страны. Среди 68-ми украинских банков есть 20, состояние которых позволяет подозревать их слабую устойчивость перед рисками.

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Длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему. Так как, кроме ограниченного обслуживания клиентов, отключения электроэнергии ведут к росту NPL – объема неработающих кредитов, поскольку бизнес-клиенты вынуждены в условиях отключений света ограничивать свою деятельность (если не прекращать ее), а значит, все чаще компании будут задерживать выплаты по кредитам, тем самым, провоцируя рост NPL. В свою очередь, рост проблемной задолженности будет влиять и на доходы банков, и на их потребность в капитале. Об этом пишет Фокус в новой статье "Деньги во тьме. Насколько устойчивы банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов".

"В связи с ухудшением экономики у банков есть риски ликвидности, риски бизнес-модели. Или проще – риски, что не будет средств для расчетов с вкладчиками. Риски, что в будущем банки не смогут заработать достаточно, чтобы покрыть операционные расходы", — отмечает ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Несмотря на достаточный уровень ликвидности в системе, эксперты отмечают: на рынке есть слабые банки, которые в перспективе могут быть выведены Нацбанком с рынка (то есть, признаны неплатежеспособными). По словам Евгения Дубогрыза, это могут быть банки со слабой операционной эффективностью. "Те, которые имеют CIR (Cost to Income Ratio, соотношение операционных расходов к операционным доходам) по итогам 9 месяцев более 75%. Таких аж 20 из 68-ми. Вряд ли они все под угрозой выведения с рынка. Но точно с повышенным риском", — отметил Евгений Дубогрыз.

Так что новые банкротства банков в 2022 году и первой половине 2023 года точно не исключены. Руководитель Юнекс Банка Иван Свитек считает, что в Украине с рынка могут вывести до 20 банков.

"Если мы хотим быстро выйти на стабильное экономическое развитие после победы в войне, нам крайне необходимо сохранить банковскую систему. Вполне возможно, что в итоге с рынка уйдут до 20 финучреждений, но допустить больших потерь нельзя", — подчеркнул председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Напомним, в НБУ сообщили, что, несмотря на продолжение энергетического террора и массовые ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, банковская система сохраняет стабильность. "Платежные карты обслуживаются, безналичные расчеты работают в штатном режиме. Обеспечивается доступ граждан к их средствам, в частности, через работающие банкоматы и кассы банковских отделений. По оперативной информации, сейчас работает более 1,5 тысяч банковских отделений и более 3,8 тысяч банкоматов", — сообщили в НБУ.

Ранее Фокус писал, что НБУ сообщил о новом депозите с конвертацией по курсу межбанковского рынка "гривна-доллар-гривна".