Рулетка от Нацбанка: кому достанутся валютные риски нового депозита с конвертацией

НБУ сообщил о новом депозите с конвертацией по курсу межбанковского рынка "гривна-доллар-гривна". Банки уже запускают новый вклад, эксперты предупреждают: заработать на таком вкладе вряд ли получится.

Related video

Новый вклад с конвертацией НБУ анонсировал 20 октября. В сообщении Нацбанка говорится, что граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения возвратной операции. Об этом пишет Фокус в новой статье "Гривна-доллар-гривна. Зачем Нацбанк предлагает депозит с конвертацией вместо кэш-долларов".

По оценкам Национального банка, такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка", — отмечают в Нацбанке.

Банкам такие вклады с конвертацией весьма выгодны. Ведь проценты по ним – мизерны, а валютные риски и вовсе отсутствуют: банк покупает по курсу межбанка валюту под депозит и затем продает по курсу межбанка. К тому же, может быть заработок на комиссиях.

"Банки не рискуют на курсе, возможно, зарабатывают на комиссии и на ресурсах, потому что это шестимесячный валютный депозит в портфеле банка", — говорит главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринной.

Как сообщила Фокусу директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, с новым вкладом банки будут зарабатывать на комиссиях, которые будут устанавливаться на отдельные операции. Например, для снятия наличных со счета, купли или продажи валюты, перевода средств и т.д.

"Что касается смены курса, то в данном случае все валютные риски лежат на стороне вкладчика. Ни банк, ни НБУ ничего не будут терять. Финучреждение только приобретет по заявке клиента валюту на МВРУ, а через 6 месяцев таким же образом продаст ее", — отмечает Анна Золотько.

По мнению руководителя аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрея Шевчишина, новый вклад не будет особо популярным среди клиентов банков. "Считаю, что такой депозит не очень будет популярен у населения, потому что его эффективность вызывает больше вопросов, чем перспектива заработка. На горизонте 6-12 месяца, действительно, официальный курс доллара может прыгнуть вверх, но мы находимся в жестких ограничениях межбанка и в условиях ручного регулирования курса. Так что будет или не будет движения курса — решает не рынок, а НБУ. Поэтому, будет ли заработок на депозите или нет – тоже, фактически, решает НБУ", — отмечает Андрей Шевчишин.

Он также напомнил, что в кризисное время такие долгосрочные инструменты, как вклад на шесть или 12 месяцев, как правило, не интересуют людей.

Самое интересное – это потенциальная прибыль от нового депозита. Ведь ее может и не быть даже в количестве установленной банком по вкладу ставки 0,01% годовых.

Важно

Валюта под депозит: в банках рассказали, как купить доллары через размещение вклада

"Если курс останется неизменным, учитывая близкие к нулю ставки по депозитам в валюте, за 6 месяцев вкладчик может получить на руки даже меньше, чем вложил, поскольку многие банки устанавливают комиссию по снятию наличных с текущего счета. Заработать в таком случае не получится, а депозит в гривне под 16-18% годовых становится гораздо более выгодным инвестиционным инструментом", — говорит Анна Золотько.

Ранее Фокус писал, что ближе к декабрю 2022 года эксперты не исключают нового витка спроса на валюту и, как следствие, девальвации гривны.

Как сообщалось, Нацбанк ввел немало ограничений, которые не позволяют откровенные спекуляции, снижают объем оттока долларов за рубеж, и, таким образом, поддерживают определенную стабильность валютного курса.