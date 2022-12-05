Нижче за рівень інфляції: скільки можна заробити на депозиті в гривні

Банки трохи підвищили ставки за вкладами в гривні, проте останні два місяці ставки майже не зростають і перебувають у коридорі 6-16% річних.

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Українці розміщують кошти на депозитних вкладах, проте за березень-вересень помітний відтік коштів у іноземній валюті з рахунків громадян. За даними НБУ, на початок березня в банках було розміщено 439 млрд грн на гривневих рахунках населення та 9,1 млн доларів ╖ на валютних. А на 1 жовтня в банках було розміщено 548,8 млрд грн на гривневих рахунках і 8,57 млн доларів — на валютних. Про це пише Фокус у новій статті "Заробити на відсотках. Чи є сенс розміщувати вільні кошти на строковому вкладі".

Микита Малясов, керівник відділу депозитів Управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, зазначає, що зростання обсягу коштів на рахунках громадян у банку, що відбулося в березні-жовтні, було забезпечене не за рахунок термінових депозитних вкладів, а за рахунок коштів на поточних рахунках. "Водночас за строковими депозитами очікувався відтік коштів (але більша їхня частина "осідала" на поточних рахунках клієнтів у нашому банку). Плюс-мінус аналогічна динаміка спостерігалася й у цілому в усій банківській системі. Щодо зацікавленості клієнтів у депозитах — безумовно, вона зберігається, нехай і на дещо нижчому рівні, ніж довоєнні значення", — говорить Микита Малясов.

До війни в банках зазначали, що клієнти найчастіше розміщують вклади на гривневих рахунках і на строк 6 або 12 місяців. Але в період високої невизначеності пріоритети громадян частково змінилися: гривня, як і раніше, користується популярністю, а ось терміни громадяни обирають менші — 1-3 місяці.

"До липня найбільшими темпами зростали залишки на карткових рахунках, що стало логічною реакцією на надвисоку невизначеність. У такі періоди людям важливіше зберігати вільний доступ до заощаджень, ніж отримувати обмежений процентний дохід. Але в липні частка вкладів до затребування в загальному портфелі стабілізувалася на рівні 8% і більше не росте. Це результат насамперед поступового зростання ставок на короткі терміни в межах 1-3 місяців. Саме ці вклади користуються найбільшою популярністю. І саме на них найбільше вплинуло підвищення облікової ставки", — зазначив Іван Світек, голова правління "Юнекс Банку". Нагадаємо, НБУ підвищив облікову ставку в червні на 15 п.п. — із 10% до 25% річних.

Ставки за вкладом на три місяці в гривні у деяких великих банках:

"ПриватБанк" — 7% річних

"Ощадбанк" — 9% річних

"Райффайзен Банк" — 6,5% річних

"ОТП Банк" — 8% річних

ПУМБ — 12% річних

"Південний" — 12% річних

"Креді Агріколь Банк" — 7% річних

Здебільшого на початку грудня банки пропонують ставки за строковими вкладами в межах 6-16% річних. Підвищувати ставки банки не планують. "Після підвищення облікової ставки НБУ в червні до 25% ставки за депозитами в національній валюті почали зростати за банківською системою (у вересні зростання склало близько 5% порівняно з травнем 2022 року). У жовтні ставки банків за гривневими депозитами фізичних осіб залишалися практично незмінними, але ще зберігається помірний потенціал до зростання індексу ставок за депозитами фізичних осіб у IV кварталі 2022. Ставки за депозитами у валюті не зростатимуть, тому що можливостей для кредитування у валюті в банків небагато. Робочий діапазон ставок за валютними вкладами, думаю, залишатиметься в коридорі 0,5-1,5% для долара", — прокоментував заступник голови правління банку "Південний" Максим Цимбал.

Раніше Фокус писав, що тривалий блекаут в Україні здатний негативно вплинути на банківську систему: крім обмеженого обслуговування клієнтів, відключення електроенергії ведуть до зростання NPL — обсягу кредитів, що не працюють, оскільки бізнес-клієнти змушені в умовах відключення світла обмежувати свою діяльність (якщо не припиняти її). Отже, все частіше компанії затримуватимуть виплати за кредитами, провокуючи так зростання NPL.

Як повідомлялося, у НБУ через 9 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україні все ще не бачать підстав для скасування фіксованого курсу долара.

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