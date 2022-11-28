Несмотря на блэкаут: как банки будут рассчитываться с клиентами

Три квартала 2022 года банки завершили с прибылью и эксперты говорят, что большинство банков будут выполнять обязательства перед клиентами, несмотря на блэкаут. Хотя риски есть.

Related video

В банковском секторе сегодня – рекордная ликвидность. Для клиентов банков это отличная новость, поскольку именно уровень ликвидности банка говорит о том, насколько способны финучреждения выполнять свои обязательства перед вкладчиками, то есть выплачивать клиентам средства со счетов. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Деньги во тьме. Насколько устойчивы банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов".

"Согласно последнему отчету НБУ о финансовой стабильности, банки встретили войну с высоким уровнем капитала и рекордной прибылью. Но текущий кризис может оказаться значительно глубже предыдущих, так что беспрецедентно усиливает кредитный риск для банков. Результаты стресс-тестирования банков свидетельствуют, что крупнейшим банкам хватит запаса основного капитала и накопленной прибыли на покрытие расходов 25% кредитного портфеля. Большинство банков сохранят достаточный капитал даже при больших расходах", — отметил заместитель председателя правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.

Для банков сегодня существуют определенные риски. Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз подчеркивает: главный риск – это потеря процентных доходов от кредитов тем заемщикам, чей бизнес пострадал от войны и чьи доходы значительно упали. "Этот риск уже реализован. Но большинство банков смогли компенсировать это падение за счет увеличения доходов от вложений в ценные бумаги. Прежде всего, в депозитные сертификаты НБУ, где доходность резко выросла, как только Нацбанк повысил учетную ставку до 25%", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Большинство банков обладают достаточной ликвидностью, чтобы вовремя рассчитываться по обязательствам перед клиентами

В целом, в банках отмечают достаточно сложные три квартала военного 2022 года (и, вероятно, таким же сложным станет и четвертый). "Главной опасностью были риски оттока пассивов. Но, к счастью, риск не оправдался. Вторым шоком для банков стало ухудшение платежной дисциплины заемщиков. Добавило трудностей и июньское решение НБУ повысить учетную ставку до 25% — это привело к необходимости, как минимум, пересмотреть текущие планы для большинства банков. Кроме того, с начала года банковской системе пришлось решить немало операционных проблем: от перемещения наличности до жесткой оптимизации расходов, обеспечения стабильной работы в условиях дефицита кадров из-за отъезда сотрудников за рубеж. Самая большая сложность была в том, что все вопросы нужно было решать одномоментно и немедленно", — отмечает Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Наименьшее влияние на ситуацию в банках оказывают в 2022 году курсовые колебания. "Банковский сектор уже давно привык работать в условиях курсовых колебаний разной амплитуды. Основное негативное влияние, которое может быть обусловлено курсовыми колебаниями, касается кредитного портфеля в валюте, ведь капитал любого банка номинирован в национальной валюте и рост курса может привести к нарушению нормативов кредитования на одного заемщика (Н7). Но, благодаря хорошо капитализированной банковской системе и политике НБУ по дедолларизации банковского сектора, большинство банков очень осторожно кредитовали в валюте, не используя на полную мощность возможности предоставлять большие суммы кредитов в валюте, поэтому и негативного влияния по системе мы не видим", — подчеркнул Максим Цымбал.

Напомним, системно важными банками в Украине определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.

Как сообщалось, в период регулярных отключений от электроэнергии банки стремятся обеспечить защиту данных и критической IT-инфраструктуры. В том числе, за счет миграции в облачные хранилища.