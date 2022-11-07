Банкинг - в облаке: как работает интернет-банкинг во время многочасовых блэкаутов

В период регулярных отключений от электроэнергии банки стремятся обеспечить защиту данных и критической IT-инфраструктуры. В том числе, за счет миграции в облачные хранилища.

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Обычно процессинги банков защищены от перебоев с электроэнергией, так как оборудованы аккумуляторами и другими источниками резервного питания. Кроме того, серверы многих крупных банков находятся вне пределов Украины. Поэтому даже во время многочасовых веерных отключений клиенты банков могут продолжать пользоваться услугами онлайн-банкинга, например, платить онлайн или переводить средства на карты. Об этом пишет Фокус в новой статье "Банкомат на батарейках, данные в облаке. Как банки спасают деньги клиентов во время веерных отключений".

"Критические системы большинства банков, насколько я знаю, защищены от отключений электроэнергии и имеют резервные каналы связи. Я не могу сказать обо всех банках, но большинство, в том числе, и мы, подготовились к возможным неурядицам. Данные и критические системы зарезервированы на многих уровнях. В том числе, благодаря использованию серверов в Европе", — прокомментировал Алексей Карчажкин, заместитель председателя правления Юнекс Банка.

Чтобы защитить свои системы, многие банки в этом году реализовали перевод своих сервисов в облачные хранилища. Как сообщили в Ощадбанке, это снизило риск недоступности систем банка в результате блэкаута.

"В случае отключения электроэнергии банк может обеспечить работу критических систем, в т.ч. и онлайн-банкинг. Креди Агриколь создал третий центр обработки данных в облаке с полным резервным копированием своих данных. Это обеспечит постоянный доступ к финансовым услугам при серьезных последствиях войны. Это стало возможным после того, как НБУ разрешил банкам хранить и обрабатывать данные в облаках (решение от 8 марта 2022 года)", — объяснила Татьяна Шевчук, директор департамента общих услуг Креди Агриколь Банк.

Чтобы клиенты не теряли возможность услуг онлайн-банкинга в период веерных отключений, банки переводят свои системы в облако

О переводе своей системы в облако Фокусу рассказали и в Райффайзен Банке. "С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда риски недоступности дата центра значительно выросли, Райффайзен Банк принял решение о миграции критической IТ-инфраструктуры в облако. Регулятор также вовремя отреагировал на риски и официально позволил банкам использовать облачные технологии. Поэтому отключение электроэнергии никак не может повлиять на доступность интернет-банкинга, мобильного приложения и других банковских систем банка", — отметил Алексей Скиба, начальник управления менеджмента информационной безопасности Райффайзен Банка.

Важно

Быть онлайн. Как обустроить автономный интернет во время веерных отключений

Правда, если у клиента банка на его смартфоне или ноутбуке нет сигнала провайдера или отсутствует мобильный интернет, это, конечно же, повлияет на работу с онлайн-банкингом. В таком случае придется дождаться появления электроэнергии, после чего связь на стороне клиента будет восстановлена.

Как уже писал Фокус, при отключениях от электроэнергии населенных пунктов вышки операторов могут быть либо на резервном питании, либо вообще без него. В таком случае придется дополнительно воспользоваться оборудованием для усиления сигнала мобильной связи.

Напомним, одним их первых решений военного времени во многих банках стало продление срока действия выпущенных платежных карт. Некоторые банки продлили срок действия карточек на 2-3 месяца, другие – до конца 2022 года.

Ранее Фокус писал, что потребление электроэнергии в Украине на фоне похолодания растет, но генерация (производители электроэнергии) не может доставить электроэнергию потребителю из-за повреждений вследствие ракетных ударов линий электропередач и подстанций, поэтому во всей стране введены графики отключений потребителей.