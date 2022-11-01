Усилить сигнал: как подключить мобильный интернет при отключенной электроэнергии

Опрошенные Фокусом эксперты рассказали, что с помощью специальных антенн есть возможность усилить сигнал мобильной связи от вышки оператора. Это значит, что даже при отключениях от электроэнергии можно обеспечить передачу мобильных данных.

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При отключениях от электроэнергии населенных пунктов вышки операторов могут быть либо на резервном питании, либо вообще без него. И если питания на вышках нет, то и сигнала не будет. В таком случае придется дополнительно воспользоваться оборудованием для усиления сигнала мобильной связи.

Об этом идет речь свежей в статье Фокуса "Быть онлайн. Как обустроить автономный интернет во время веерных отключений".

Например, усилить сигнал может роутер с антенной, стоимость которого сегодня составляет порядка 2,5 тыс грн.

Схема использования такой системы для усиления сигнала довольно проста:

в роутер нужно разместить сим-карту мобильного оператора

разместить роутер рядом с ноутбуком или смартфоном, или же можно вообще подключить его через USB к ноутбуку или планшету

антенну-стрелу, которая должна усилить сигнал оператора, разместить за окном как можно выше

Эксперты говорят, что при перегруженности базовой станции получить устойчивое интернет-соединение все равно сложно. "Если одновременно тысячи пользователей пытаются получить мобильный интернет, то даже специальные усилители сигнала не помогут – интернет если и будет, то лишь временами и низкого качества", — отмечает Андрей Кириченко.

[ + – ] Комплект из роутера и антенны может быть полезен для усиления сигнала с вышки мобильного оператора Фото: 3g-internet-svit.com.ua

Для более эффективного усиления сигнала от вышки мобильной связи эксперты рекомендуют обзавестись комплектом с антеннами, который работает несколько иначе, чем описанная схема с роутером и антенной-стрелой.

"Есть специальные устройства, которые называются "репитер". Это — двухсторонний усилитель сигнала как от ближайшей вышки до телефона, так и обратно от телефона к вышке", — объяснил Андрей Кириченко.

[ + – ] Использование репитера в помещениях со слабым входящим сигналом способствует улучшению сигнала. Фото: rozetka.com.ua

Набор для усиления сигнала состоит из внутренней антенны, а также внешней антенны, которую нужно разместить как можно выше – лучше, на последнем этаже многоэтажки (на крыше частного дома). Чем выше будет размещена внешняя антенна, тем большей является вероятность получения улучшенного сигнала с вышки мобильного оператора. А вот комнатную антенну можно размещать при этом, где угодно, даже в подвале дома или в бомбоубежище.

"Однако важно помнить, что репитер работает от электропитания – от розетки", — говорит эксперт по интернет-оборудованию Владислав Рясной. В случае отсутствия центрального электроснабжения, понадобится отдельное подключение для репитера, например, к источнику бесперебойного питания (бесперебойнику). Такой бесперебойник может работать на аккумуляторе, стоимость его может составить 1,2-2 тыс. грн., отдельно можно приобрести аккумулятор (в пределах 1 тыс грн).

Важно

Решение при веерных отключениях: надежные модели бесперебойников и инверторов для техники и отопления

Напомним, в Украине 1 ноября введены новые экстренные отключения электричества для устранения последствий ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Как ранее писал Фокус, на случай перебоев с электроэнергией базовые станции мобильных операторов оснащены резервными источниками питания – батареями, которые автоматически включаются, когда прекращается централизованное электроснабжение.

Как сообщалось, эксперты рассказали Фокусу, что, если во время отключений один дом получает электроэнергию, а соседние дома не получают, то это свидетельствует о подключении домов к разным линиям электропередач.

Напомним, повреждения, которые нанесли россияне ракетными ударами в октябре, привели к серьезным последствиям для энергосистемы. Энергетики в режиме 24/7 работают над устранением последствий ударов по подстанциям и тепловым электростанциям Украины.