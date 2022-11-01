Підсилити сигнал: як підключити мобільний інтернет при вимкненій електроенергії

Опитані Фокусом експерти розповіли, що за допомогою спеціальних антен є можливість підсилити сигнал мобільного зв'язку від вежі оператора. Це означає, що навіть під час відключень від електроенергії можна забезпечити передачу стільникових даних.

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При відключеннях від електроенергії населених пунктів вежі операторів можуть бути або на резервному постачання, або взагалі без нього. І якщо живлення на вишках немає, то й сигналу не буде. Тоді доведеться додатково скористатися обладнанням для підсилення сигналу мобільного зв'язку.

Про це йдеться у свіжій статті Фокусу "Бути онлайн. Як облаштувати автономний інтернет під час віялових відключень".

Наприклад, посилити сигнал може роутер з антеною, вартість якого сьогодні становить близько 2,5 тис. грн.

Схема використання такої системи для підсилення сигналу досить проста:

у роутер потрібно розмістити сім-картку мобільного оператора

розмістити роутер поруч із ноутбуком або смартфоном, або ж можна взагалі підключити його через USB до ноутбука або планшета

антену стрілу, яка має підсилити сигнал оператора, розмістити за вікном якнайвище

Експерти кажуть, що під час перевантаженості базової станції отримати стійке інтернет-з'єднання все одно складно. "Якщо одночасно тисячі користувачів намагаються отримати мобільний інтернет, то навіть спеціальні підсилювачі сигналу не допоможуть — інтернет якщо і буде, то лише моментами і низької якості", — зазначає Андрій Кириченко.

[ + – ] Комплект з роутера та антени може бути корисним для посилення сигналу з вежі мобільного оператора Фото: 3g-internet-svit.com.ua

Для більш ефективного посилення сигналу від вишки мобільного зв'язку експерти рекомендують придбати комплект з антенами, який працює дещо інакше, ніж описана схема з роутером і антеною стрілою.

"Є спеціальні пристрої, які називаються "репітер". Це двосторонній підсилювач сигналу як від найближчої вишки до телефону, так і назад від телефону до вишки", — пояснив Андрій Кириченко.

[ + – ] Використання репітера в приміщеннях зі слабким вхідним сигналом сприяє покращенню сигналу Фото: rozetka.com.ua

Набір для посилення сигналу складається з внутрішньої антени, а також зовнішньої антени, яку потрібно розмістити якнайвище — краще, на останньому поверсі багатоповерхівки (на даху приватного будинку). Чим вище буде розміщена зовнішня антена, тим більшою є можливість отримання покращеного сигналу з вишки мобільного оператора. А ось кімнатну антену можна розміщувати при цьому, будь-де, навіть у підвалі будинку або в бомбосховищі.

"Однак важливо пам'ятати, що репітер працює від електроживлення — від розетки", — каже експерт з інтернет-обладнання Владислав Рясний. У разі відсутності центрального електропостачання знадобиться окреме підключення для репітера, наприклад, до джерела безперебійного живлення (безперебійника). Такий безперебійник може працювати на акумуляторі, вартість його може становити 1,2-2 тис. грн, окремо можна придбати акумулятор (не більше 1 тис грн).

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Рішення під час віялових відключеннях: надійні моделі безперебійників та інверторів для техніки та опалення

Нагадаємо, в Україні 1 листопада введено нові екстрені відключення електрики для усунення наслідків ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі у низці областей.

Як раніше писав Фокус, на випадок перебоїв з електроенергією базові станції мобільних операторів оснащені резервними джерелами живлення — батареями, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електропостачання.

Як повідомлялося, експерти розповіли Фокусу, що якщо під час відключень один будинок отримує електроенергію, а сусідні будинки не отримують, то це свідчить про підключення будинків до різних ліній електропередач.

Нагадаємо, пошкодження, які завдали росіяни ракетними ударами у жовтні, призвели до серйозних наслідків для енергосистеми. Енергетики в режимі 24/7 працюють над усуненням наслідків ударів по підстанціям та тепловим електростанціям України.