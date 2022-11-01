В Україні вводять екстрені відключення світла у Києві та ще 7 областях: що відомо

Відключення електрики дозволить енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

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В Україні 1 листопада вводять нові екстрені відключення електрики для усунення наслідків ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі у низці областей. Обмеження стосуватимуться північних та центральних регіонів України. Про це розповіли в енергетичній компанії "Укренерго".

Повідомляється, що відключення світла будуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У відомстві пояснили, що обмеження потрібні для того, щоб знизити навантаження на мережі, підтримати постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі пошкодили ракетними обстрілами та атаками дронів російських військ.

"Це дозволяє енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", — сказали в "Укренерго".

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що електрику відключатимуть по всій країні через атаки Росії. В "Укренерго" заявили, що промисловим та побутовим споживачам треба готуватися до масштабних відключень електроенергії.

Відразу після ранкових ракетних ударів Росії екстрені відключення світла запровадили у 7 областях України, тому що ЗС РФ обстріляли електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Тим часом у Києві з'явилися нові графіки відключення світла. Згідно з попереднім розкладом, електроенергію вимикатимуть на 8-12 годин.