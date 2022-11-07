Банкінг — у хмарі: як працює інтернет-банкінг під час багатогодинних блекаутів

У період регулярних відключень від електроенергії банки прагнуть забезпечити захист даних і критичної ІТ-інфраструктури. Зокрема, за рахунок міграції до хмарних сховищ.

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Зазвичай, процесинги банків захищені від перебоїв з електроенергією, оскільки обладнані акумуляторами й іншими джерелами резервного живлення. Крім того, сервери багатьох великих банків знаходяться за межами України. Тому навіть під час багатогодинних віялових відключень клієнти банків можуть продовжувати користуватися послугами онлайн-банкінгу, наприклад, платити онлайн або переказувати кошти на карти. Про це пише Фокус у новій статті "Банкомат на батарейках, дані у хмарі. Як банки рятують гроші клієнтів під час віялових відключень".

"Критичні системи більшості банків, наскільки я знаю, захищені від відключень електроенергії і мають резервні канали зв'язку. Я не можу сказати про всі банки, але більшість, зокрема й ми, підготувалися до можливих негараздів. Дані та критичні системи зарезервовані на багатьох рівнях. Зокрема, завдяки використанню серверів у Європі", — прокоментував Олексій Карчажкін, заступник голови правління Юнекс Банку.

Аби захистити свої системи, багато банків цьогоріч реалізували перехід своїх сервісів у хмарні сховища. Як повідомили в Ощадбанку, це знизило ризик недоступності систем банку внаслідок блекауту.

"У разі відключення електроенергії банк може забезпечити роботу критичних систем, зокрема й онлайн-банкінг. Креді Агріколь створив третій центр обробки даних у хмарі з повним резервним копіюванням своїх даних. Це забезпечить постійний доступ до фінансових послуг у разі серйозних наслідків війни. Це стало можливим після того, як НБУ дозволив банкам зберігати й обробляти дані у хмарах (рішення від 8 березня 2022 року)", — пояснила Тетяна Шевчук, директорка департаменту загальних послуг Креді Агріколь Банку.

Щоб клієнти не втрачали можливість онлайн-банкінгу в період віялових відключень, банки переводять свої системи в хмару

Про переведення своєї системи в хмару Фокусу розповіли і в Райффайзен Банку. "З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли ризики недоступності дата центру значно зросли, Райффайзен Банк ухвалив рішення про міграцію критичної ІТ-інфраструктури в хмару. Регулятор також вчасно відреагував на ризики й офіційно дозволив банкам використовувати хмарні технології. Тому відключення електроенергії ніяк не може вплинути на доступність інтернет-банкінгу, мобільного додатку й інших банківських систем банку", — зазначив Олексій Скиба, начальник управління менеджменту інформаційної безпеки Райффайзен Банку.

Важливо

Бути онлайн. Як облаштувати автономний інтернет під час віялових відключень

Щоправда, якщо клієнт банку на його смартфоні або ноутбуці не має сигналу провайдера або відсутній мобільний інтернет, це, звичайно ж, вплине на роботу з онлайн-банкінгом. У такому разі доведеться дочекатися появи електроенергії, після чого зв'язок на стороні клієнта буде відновлено.

Як уже писав Фокус, при відключеннях від електроенергії населених пунктів вежі операторів можуть бути або на резервному живленні, або взагалі без нього. У такому разі доведеться додатково скористатися обладнанням для посилення сигналу мобільного зв'язку.

Нагадаємо, одним із перших рішень воєнного часу в багатьох банках стало продовження терміну дії випущених платіжних карток. Деякі банки продовжили термін дії карток на 2-3 місяці, інші — до кінця 2022 року.

Раніше Фокус писав, що споживання електроенергії в Україні на тлі похолодання зростає, але генерація (виробники електроенергії) не може доставити електроенергію споживачеві через пошкодження унаслідок ракетних ударів ліній електропередач і підстанцій, тому в усій країні запроваджено графіки відключень споживачів.