Платить картой: зачем банки продлевают срок действия платежных карт

В банках объясняют, что готовы продлить срок действия платежной карты, что завершен, на несколько месяцев или даже до конца 2022 года. Тем, кто не может получить пластик в отделении, советуют оформить цифровую карту в интернет-банкинге.

Одним их первых решений военного времени во многих банках стало продление срока действия выпущенных платежных карт. Некоторые банки продлили срок действия карточек на 2-3 месяца, другие – до конца 2022 года. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Виртуальная карта. Почему уехавшим из страны украинцам не получить пластиковую платежную карту".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

ПриватБанк еще в начале марта объявил, что продлил все карты, срок которых заканчивается, на 180 дней.

Кредобанк продлил срок действия до 30 сентября включительно.

В Укрсиббанке продлили срок действия карт до 31 августа

Ощадбанк пока продлил карты до 1 августа, но рассматривает вариант продления их срока еще на три месяца

"Соответственно, эти карты остаются действующими, а клиенты, временно не имеющие возможности получить в отделении свою карту, перевыпущенную на новый срок, могут продолжать пользоваться "старыми" карточками до 30 сентября текущего года", — отметил Адам Ожеховский, директор исполнительного направления розничного бизнеса Кредобанка.

Даже если банк продлил срок действия вашей карты, все равно надежнее использовать для оплаты в торговой сети смартфон и приложение Google Pay или Apple Pay

"Для удобства клиентов банк "Пивденный" продлевает срок действия карт, что заканчивается, начиная с февраля 2022 года (включительно) и позже. Однако операции с продленными картами будут успешными, если банки-эквайеры принимают пролонгированные карты, то есть, необходимо выполнить попытку оплаты. Достоверность успешного совершения операции возрастает, если рассчитываться бесконтактно: картой, мобильным устройством или снимая наличные в бесконтактном банкомате (оснащенном NFC) с помощью мобильного устройства, если карты добавлены в кошельки Apple Pay или Google Pay", — рассказал Фокусу директор департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Игорь Фомичов.

Анна Семенова, руководитель отдела дебетных карт ПУМБ, сообщила, что банк автоматически продлил действие всех карточек, срок действия которых истекает, до конца 2022 года. "Единственный момент – по истечению срока, указанного на пластике, могут не проходить операции, требующие введения срока действия карты. Например, при расчетах в Интернете", — говорит Анна Семенова. По ее мнению, чтобы успешно проводить платежи в сети Интернет, стоит открыть дополнительную виртуальную карту.

Важно

Виртуальная карта. Почему уехавшим из страны украинцам не получить пластиковую платежную карту

В большинстве интернет-сервисов крупных банков есть возможность подать заявку на оформление виртуальной карты. Ее функционал практически не отличается от пластика, однако для ее использования с целью совершения покупок в магазинах или для оплаты услуг через платежные терминалы банки рекомендуют добавить карту в кошелек Google Pay или Apple Pay.

Подробно о том, что такое виртуальная карта и как ее использовать, — в новой статье Фокуса.

Важно

Нет квартиры – нет долга? Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов

Как ранее сообщал Фокус, Нацбанк уменьшил ежемесячный лимит на снятие наличных с гривневых счетов за рубежом до 50 тыс. грн.

Напомним, Национальный банк Украины с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.