НБУ запретил снимать за рубежом более 50 тыс. грн в месяц

До недавнего времени за рубежом можно было обналичить до 100 тыс. грн с гривневой карты. Для валютных счетов действует прежний лимит в 100 тыс. грн в месяц.

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Руководство Нацбанка с 21 мая уменьшило ежемесячный лимит на снятие наличных с гривневых счетов за рубежом. Впредь ежемесячно можно будет снимать наличность в эквиваленте до 50 тыс. грн. До недавнего времени действовал лимит в 100 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Такое решение, по мысли чиновников из Нацбанка, призвано защитить международные резервы Украины и сократить спекуляции в обход валютных ограничений.

Изменения не распространяются на валютные счета

Руководство Нацбанка поспешило заверить граждан в том, что и в дальнейшем можно будет снимать за границей наличные с валютных счетов, открытых в украинских банках, до 100 тыс. грн ежедневно. На прежних условиях можно будет рассчитываться картами за рубежом при покупке товаров и оплате услуг.

Национальный банк также запретил банкам проводить финансовые операции, которые нарушают установленные центробанком ограничения или же позволяют их обходить. Банкам временно запрещено:

перечислять средства для предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений)

выдавать кредиты юридическим лицам в национальной валюте для погашения кредитов в зарубежной валюте

менять валюту кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), из иностранной валюты на гривну

Напомним, что НБУ разрешил банкам обменивать валюту по рыночному курсу. Ранее курс обмена наличных не мог отклоняться на 10% от официального.

Ранее Фокус сообщал, что Украине удалось избежать шока от роста цен на бензин и дизель. Эксперты убеждены, что сгладить ценовой шок от повышения цен на топливо помогли резервы нефтепродуктов. К тому же, это было одним из условий Соглашения об Ассоциации с ЕС.