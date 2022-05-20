НБУ заборонив знімати за кордоном понад 50 тис. грн на місяць

До нещодавнього часу за кордоном можна було перевести в готівку до 100 тис. грн із гривневої картки. Для валютних рахунків діє колишній ліміт 100 тис. грн на місяць.

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Керівництво Нацбанку з 21 травня зменшило щомісячний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном. Щомісячно можна буде знімати готівку в еквіваленті до 50 тис. грн. Донедавна діяв ліміт у 100 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Таке рішення, на думку чиновників із Нацбанку, покликане захистити міжнародні резерви України та скоротити спекуляції в обхід валютних обмежень.

Зміни не поширюються на валютні рахунки

Керівництво Нацбанку поспішило запевнити громадян у тому, що й надалі можна буде знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, щодня до 100 тис. грн. На колишніх умовах можна буде розраховуватись картами за кордоном під час купівлі товарів та оплати послуг.

Національний банк також заборонив банкам проводити фінансові операції, які порушують встановлені центробанком обмеження або дозволяють їх обходити. Банкам тимчасово заборонено:

переказувати кошти для надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);

видавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів у закордонній валюті;

міняти валюту кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Нагадаємо, що НБУ дозволив банкам обмінювати валюту за ринковим курсом. Раніше курс обміну готівки не міг відхилятися на 10% від офіційного.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні вдалося уникнути шоку від зростання цін на бензин і дизель. Експерти переконані, що згладити ціновий шок підвищення цін на паливо допомогли резерви нафтопродуктів. До того ж, це була одна з умов Угоди про Асоціацію з ЄС.