Нет квартиры – нет долга? Что предлагает проект закона о прощении банковских кредитов

Тысячи домов и квартир в Украине пострадали от войны, и Рада уже изучает механизм аннулирования кредитов, если недвижимое имущество повреждено, уничтожено обстрелами или осталось на временно оккупированной территории. Есть в законопроекте и параграф о кредитных автомобилях.

Народные депутаты размышляют о том, как помочь тем, чье имущество пострадало от боевых действий, находится на оккупированной территории, но при этом владелец недвижимости покупал ее в кредит, а значит, у него остается долг, который ежемесячно нужно погашать. Чтобы решить вопрос о долгах за имущество, которым заемщик пользоваться больше не может, 14 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1. Уточним, речь в нем идет не только о недвижимом имуществе, но и об автомобилях.

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19 июня Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал вынести на голосование законопроект, включив его в повестку седьмой сессии ВРУ. Она длится февраль-июль 2022 года, так что депутаты могут принять решение уже на днях.

"Указанный законопроект предусматривает уточнение видов имущества, являющегося предметом залога по кредитам, подлежащим заморозке или прощению, разграничение кредитов на подлежащие заморозке и подлежащие прощению, порядок уведомления заемщиком (его представителем) кредитора о статусе разрушенного или поврежденного имущества, порядок действий кредитора при получении заявления заемщика, а также механизм компенсации кредитору прощенных заемщику сумм", — отметил в комментарии Фокусу адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS Николай Максимов.

Простить кредит: что предлагает законопроект об аннулировании кредитов

В новом законопроекте №7441-1 предлагается обеспечить заемщиков двумя возможностями.

Первая – это временная пауза в платежах по кредиту.

Вторая – полное прощение (аннулирование) кредита.

Что касается паузы в оплате займа, то проект №7441-1 предусматривает, что в период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после дня его прекращения или отмены, заемщик может обратиться в банк и оформить приостановление уплаты денежного обязательства по кредиту, который обеспечен недвижимым имуществом или автомобилем. Это можно сделать, если имущество расположено на временно оккупированной территории или на территории вблизи военных действий, или же находится в окружении, а также если квартира или автомобиль были повреждены в результате боевых действий.

Если же имущество уничтожено из-за войны, то законопроект №7441-1 предлагает полностью освободить заемщика от обязанности платить по кредиту. Правда, речь идет не о любом объекте, а только если это недвижимость, общая площадь которой не превышает для квартиры 140 квадратных метров, для жилого дома — 250 квадратных метров, и которая является единственным местом жительства заемщика. Или же если уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2,5 л. Кроме того, простить кредит, согласно законопроекту, могут лишь если нет просроченной задолженности по договору.

[ + – ] Если заемщик получит от государства компенсацию, например, в виде новой квартиры, он обязан возобновить платить по кредиту Фото: Иллюстративное фото

"Также в части прощения (аннулирования) задолженности проект закона предлагает исключить из перечня налогооблагаемых доходов сумму долга налогоплательщика по кредиту, подлежащую прощению.

Иными словами, если сейчас банк простит кредит, физическое лицо обязано будет уплатить налог на доходы физических лиц с суммы прощенного долга. А если проект закона будет принят, то у физического лица отсутствует обязанность по уплате такого налога", — объяснил Игорь Млечко, управляющий партнер A.S.A.Group.

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К слову, прощение кредита совсем не означает, что платить по нему заемщик не будет уже никогда, ведь в проекте закона четко сказано: обязанность должника возобновить платежи по кредиту появляется, как только тот получит от государства компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество.

Не все решено: какие риски может принести заемщикам и банкам законопроект

По словам Игоря Млечко, проект закона №7441-1 предусматривает понятные критерии (признаки), при наличии которых заемщик получит возможность приостановить оплату по кредиту или подать заявку на аннулирование (прощение) долга по кредиту. Также в законопроекте №7441-1 — понятный алгоритм действий заемщика. Однако у документа есть и недостатки.

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"Проект закона вообще ставит в зависимость восстановление у заемщика обязанности по уплате по кредиту от события получения соответствующей компенсации от государства. Это означает потенциальное переложение на банк финансового ущерба, поскольку банк не будет иметь возможности получить возврат средств даже по телу кредита, пока не будет осуществлена ​​компенсация заемщику от государства. А компенсация может и не состояться. Например, если заемщик не совершил действий по получению или необходимому оформлению такой компенсации. И даже если компенсация будет получена, то нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать о направлении заемщиком такой компенсации на возврат кредита. Такие обстоятельства могут спровоцировать судебные споры между банками и заемщиками", — считает Игорь Млечко.

[ + – ] В законопроекте отмечается, что обязанность заемщика платить по кредиту возобновляется, когда государство выплатит ему компенсацию за уничтоженное имущество Фото: Наталия Богута

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько говорит, что к некоторым формулировкам в законопроекте №7441-1 есть вопросы. "К примеру, в формулировке абзаца 4 пп. 165.1.55 п. 65.1 ст. 165 НК говорится о прощении (аннулировании) суммы долга (кредита). Но не уточняется, речь в данном случае идет только об основной сумме долга, или о прощении (списании) суммы процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени) по такому долгу. Кроме того, в проекте четко не определено, какие именно подтверждающие документы о принадлежности ему определенного вида имущества заемщик должен предоставить кредитору, что может усложнить реализацию механизма", — отметил в комментарии Фокусу Игорь Ясько.

По его словам, зафиксировать повреждение имущества можно с помощью фото и видео, а также документов или свидетельств представителей Минобороны, МВД, СНБО, ГСЧС, полиции и других уполномоченных органов. Это могут быть протоколы осмотра места происшествия от работников правоохранительных органов, акты обследования жилья, справки об уничтожении или повреждении жилья.

В законопроекте №7441-1 есть риски не только для заемщиков, которым банки должны аннулировать долги, но и для самих финансовых учреждений – то есть, для кредиторов.

"Отсутствуют четко урегулированные компенсаторные механизмы для банков. Поэтому риски для банков очевидны и заключаются они в потенциальных убытках от приостановки или аннулирования (прощения) кредита", — объяснил Игорь Ясько.

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Эксперты говорят, что несмотря на все преимущества законодательной инициативы, среди которых основное – помощь пострадавшим от войны гражданам – в законопроекте на данном этапе остается много нерешенных вопросов.

"Проект в его нынешнем виде не раскрывает ни механизмов, ни способов, ни источников дальнейшей компенсации ущерба государством. То есть, каким образом банки смогут получить компенсацию или будут иметь, по крайней мере, возможность каким-либо образом отложить признание этих убытков. Потому что пока выглядит так, что все бремя от убытков "ложится" сугубо на банки – они получают убытки и ничего взамен. В таких условиях есть риск, что банки будут максимально растягивать процесс во времени, не признавать каких-либо убытков, требовать много подтверждающих документов, фактически, тянуть время и усложнять процесс для пострадавших заемщиков", — говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

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По его словам, если говорить о цифрах, то потери недвижимости, которая в ипотеке, оцениваются в сумму 2-2,5 млрд. грн., а по автокредитам – от 1 до 3 млрд. грн. "Это если брать только те кредиты, которые подпадают под действие законопроекта. Если речь идет об увеличении неработающих кредитов вследствие полномасштабной агрессии, то суммы могут быть в несколько раз больше из-за потери доходов и невозможности обслуживать кредиты даже в тех регионах, где не было активных боевых действий", — объяснил Евгений Дубогрыз.

Сейчас один из самых важных вопросов – источник средств для компенсации по списанным (аннулированным) кредитам. "Пока самый реальный вариант – просить под это средства иностранных партнеров, потому почему очень затягивается вопрос репараций от России за счет заблокированных активов ЦБ и российских олигархов", — считает Евгений Дубогрыз.

[ + – ] Евгений Дубогрыз уверен: время репараций уже пришло, пора просить у партнеров о предоставлении замороженных российских активов для компенсации убытков украинцев Фото: Facebook

Виталий Шапран, член Совета НБУ, говорит, что важно сначала создать Общий фонд компенсаций от действий страны-агрессора, куда перечислять суммы от репараций за счет замороженных активов РФ за рубежом.

"Только в США после принятия HR6930, застрявшего в сенате, для Украины станут доступными $132 млрд., замороженных в США. Поэтому фонд на период правовой неопределенности, а это до полугода, может выпустить облигации, которыми погашать списание перед банками и возмещать убытки физическим лицам", — отметил Виталий Шапран.

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Он обращает внимание: разрушение ипотечной недвижимости — это задолженность с двух сторон – средства заемщика, которые он потратил на приобретение ипотечной недвижимости, и задолженность заемщика перед банком, включая проценты и пеню за просрочку.

"Вот на эти две суммы фонд должен и выдавать пострадавшим – банку и заемщику — облигации, которые по мере наполнения фонда будут погашаться. Такая схема возмещения удобна и предполагает честное и прозрачное использование замороженных активов РФ. Кроме того, здесь неважно, было в собственности заемщика 100 квартир или машин или одна. Поэтому, я думаю, что принятие 7441-1 — это будет просто промежуточный этап в эволюции системы компенсации", — подчеркнул Виталий Шапран.