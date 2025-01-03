У 2025 році макроекономічні та валютні ризики будуть переслідувати банки. Що відбуватиметься з фінустановами загалом, як зміняться ставки за строковими вкладами і чи буде доступне споживче кредитування, з’ясовував Фокус.

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Протягом 2024 року банки змогли забезпечити безперервне обслуговування бізнесу та населення і надавали дедалі більше ресурсів економіці для подолання наслідків війни. Ліквідність, платоспроможність та операційна стійкість банківської системи не викликають занепокоєнь, повідомляють аналітики Нацбанку у Звіті про фінансову стабільність. Там впевнені: Національний банк має можливість забезпечувати стабільну роботу валютного ринку та згладжувати надмірні курсові коливання. Проте зауважують: ключовим ризиком для фінансової стабільності залишається війна, що значно підвищує витрати банків на здійснення операційної діяльності та стримує ризик-апетит до розвитку окремих ліній бізнесу. Які ж ризики для банків залишатимуться впродовж 2025 року та як і що впливатиме на ставки за кредитами і депозитами?

Гроші з відсотками: чи зможуть громадяни отримати дохід від розміщення коштів на депозитах

За даними НБУ, загальний портфель вкладів населення на 1 грудня 2024 року становив 1,19 трлн грн. (або ж 28,6 млрд доларів за курсом Нацбанку на 1.12.2024). За рік портфель вкладів населення в банках зріс на 9,7%.

Протягом 2024 року помітною була популярність вкладів "на вимогу", що дозволяло громадянам зняти кошти в будь-який момент Фото: Pexels

Протягом 2024 року ставки за депозитами фізичних осіб знижувались, а громадяни частіше обирали вклади на більш тривалий період – 6 або 12 місяців, що було продиктовано зокрема і більш високими ставками за такими вкладами. "Протягом року дохідність гривневих вкладів для фізосіб знизилася в середньому на 4 в.п. При цьому це відбувалося майже синхронно, незалежно від термінів розміщення вкладів. Однак найбільше зниження ставок сталося саме в сегменті ультракоротких вкладів — майже 5-6 в.п.", — каже Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Після осіннього відтоку коштів населення з рахунків взимку знову спостерігається збільшення портфелів депозитів та карткових коштів громадян

Протягом 2024 року помітною була популярність вкладів "на вимогу", що давало громадянам можливість зняти кошти в будь-який момент. Такі вклади завжди популярні у часи великої невизначеності, тож не дивно, що велика частина клієнтів банків вирішила зберігати кошти саме на рахунках з можливістю зняття. У банках кажуть і про поступове зростання популярності середньо- та довгострокових депозитів. Але найбільш популярними залишаються вклади на три місяці. Йдеться про гривню, валютні вклади не надто популярні, а ставки за такими депозитами часто знаходяться на рівні 0,01% річних.

Клієнти банків частіше обирають вклади на 3 місяці, проте користуються популярністю і депозити на більш тривалі терміни, кажуть у банках Фото: З відкритих джерел

"З помітних трендів минулого року – зростання обсягів гривневих депозитів на термін від 1 року. Від початку року й до листопада, за даними НБУ, портфель таких вкладів збільшився на 24 млрд грн. Це стало наслідком перегляду процентної політики регулятора, що стимулювала банки підвищувати ставки саме за такими вкладами. Немає значної популярності в частині валютних депозитів, оскільки ставки за ними у більшості великих банків близькі до нуля. Загалом, статистично вклади в валюті зросли за рік, але здебільшого це наслідок послаблення гривні та переоцінки", — зауважила у коментарі Фокусу Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

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У 2025 році експерти очікують на залежність ставок за депозитами від облікової ставки НБУ та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. "Наразі після грудневої корекції цих двох показників суттєвих змін у "базовій" дохідності не станеться, хіба що громадяни вирішать скористатися численними бонусними програмами та акціями, які дають змогу оформити депозити з додатковим відсотком дохідності (в середньому він складе 1-1,5 в.п.). Вже лунають прогнози, що в січні регулятор може відкоригувати облікову ставку (відповідні зміни можуть статися і в розмірі ставки за 3-місячними депсертифікатами). І від рівня корекції напряму залежатимуть плани банків з розвитку депозитів і за якою дохідністю", — каже Дмитро Замотаєв.

Ставки за депозитами навряд чи зростатимуть у 2025 році, ймовірно, вони будуть знижуватись, кажуть експерти

На думку Дмитра Замотаєва, у першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими:

ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. — 9,5% річних;

вклади на термін від 9 міс. до 1 року — 11% річних;

вклади від 1 року до 2,5 років — 13% річних.

Валютні вклади не особливо популярні, адже дохідність за ними на рівні 0,01% річних Фото: Getty

"Залучення нових клієнтів здійснюватиметься не лише за допомогою більш вигідних ставок, а й завдяки додатковим перевагам, наприклад, лояльними умовами дострокового розірвання, збільшеними відсотками на картковий залишок, або ж додатковими бонусними відсотками за розміщення великих сум тощо. Адже "заохочення" є найкращим стимулом в час, коли панує невизначеність, як в економіці, так і на фронті. Але найголовніший фактор, що впливатиме на ухвалення рішення громадян про розміщення коштів, — це намагання вберегти заощадження від інфляції", — зазначив Дмитро Замотаєв. Він також додав, що у першому кварталі наступного року позитивна динаміка кількості нових вкладів збережеться.

Кредити в 2025 році: чи будуть банки знижувати ставки та які позики видаватимуть

За даними НБУ, на 1 грудня 2024 року портфель кредитів, наданих фізособам, досяг 277,8 млрд. грн. За рік відбулося збільшення портфелю на 22,6%. У Нацбанку кажуть, що чистий роздрібний кредитний портфель надалі швидко зростає. Найшвидше зростають обсяги короткострокових споживчих кредитів (ліміти на кредитних картках, кредити готівкою, розстрочки).

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"Основу портфеля, як і раніше, становлять незабезпечені споживчі позики, що приросли приблизно на третину за останній рік. Більш як удвічі швидше зростала іпотека, відповідно її частка в портфелі помітно підвищилася: до 13,5% у жовтні порівняно із 10,5% рік тому. Після тривалого затишшя дедалі швидшими темпами збільшується портфель автокредитів. Пожвавлення кредитування пов’язане зі стійким зростанням споживчого попиту", — йдеться у Звіті про фінансову стабільність.

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У банках кажуть: все ж таки споживче кредитування тісно пов’язане з питанням безпекових ризиків. "Більшість українців воліють відкладати великі покупки. Та й ринкові ставки аж ніяк не сприяють довгостроковому кредитуванню на тривалі терміни. Тож для когось споживчий кредит – це спосіб змінити поламану техніку чи оновити її, зробити подарунок рідним чи близьким. А для когось – спосіб "дотягнути" до зарплати. Також слід зважати на ризики. Всі українці бачать, як ракети руйнують будинки, автівки. За таких умов годі й чекати сталого попиту на такі дорогі покупки", — зауважила Аліна Компанець.

Під час війни більшість громадян відкладають рішення про дорогі покупки Фото: Getty Images

За її словами, загалом ставки за споживчими кредитами останній рік майже не змінились. "За лімітами по кредитних картках ставки знаходилися в межах 40%-55% річних. Бланкові кредити готівкою, в залежності від продукту та якості позичальника, видавалися в діапазоні ставок 30%-120% річних", — каже експертка.

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У 2025 році найбільше українці користуватимуться кредитними лімітами на картках та розстрочкою. Навряд чи драйвером ринку кредитування здатна стати іпотека "єОселя", адже на 2025 рік у державному бюджеті передбачено усього 1,26 млрд грн для фінансування нових іпотечних кредитів, тож довготривалі кредити й надалі не відіграватимуть значної ролі у загальній кредитній активності банків.

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Що ж стосується ставок за кредитами, то на них впливатимуть такі чинники як вартість фондування (ставки за депозитами), облікова ставка Нацбанку та загальний показник інфляції. "НБУ під час останнього перегляду ставки артикулював, що облікова ставка не буде зменшуватися щонайменше до середини наступного року. Якщо регулятор буде дотримуватися цієї стратегії, немає приводу говорити про ймовірне зменшення ставок за кредитами та депозитами", — каже Аліна Компанець.

Топ ризиків для банків в 2025 році: чи є реальні загрози для стабільності фінустанов

У НБУ назвали головні ризики для банків. Проте, на думку аналітиків Нацбанку, йдеться про помірний вплив ризик-факторів на банківський сектор.

Макроекономічний ризик. За даними НБУ, цей ризик не змінився Відновлення економіки триває попри руйнування енергетики. Дефіцит державного бюджету, дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу (без урахування грантів) та державний і валовий зовнішній борг залишаються на високих рівнях. Стабільне надходження міжнародної допомоги нівелює ці ризики.

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Кредитний ризик домогосподарств. У НБУ вказують на те, що кредитний ризик домогосподарств помірний, а його рівень визначає низка різноспрямованих тенденцій. "Якість роздрібного портфеля поліпшується, частка прострочених позик поступово скорочується. Водночас банки очікують певного погіршення якості портфеля, а економічні очікування населення погіршилися", — йдеться у Звіті про фінансову стабільність.

Кредитний ризик корпорацій. Рівень дефолтів у корпоративному кредитному портфелі надалі знижується та зараз співмірний з показниками в період макроекономічної стабільності, кажуть аналітики Нацбанку. За їхніми даними, фінансовий стан компаній залишається задовільним, водночас бізнес стримано оцінює перспективи пожвавлення ділової активності.

Нацбанк оцінив ризики банківського сектору, вказуючи на зростання ризику ліквідності Фото: Анна Кудрик (колаж)

Ризик капіталу. Цей ризик відчутно знизився. У НБУ вважають, що запас капіталу банків залишається значним, а їхня прибутковість надалі дасть змогу його підтримувати.

Ризик прибутковості. За даними Нацбанку, ризики прибутковості банків і надалі залишаються мінімальними. Банки пройшли через цикл зниження ставок та утримали високу процентну маржу. Завдяки хорошій якості кредитного портфеля відрахування в резерви під кредитні ризики незначні. Операційна ефективність банків надалі висока, впевнені в НБУ.

Ризик ліквідності. Цей ризик помірно зріс, зауважили аналітики НБУ у Звіті про фінансову стабільність. "Припливи коштів клієнтів до банків уповільнилися. Банки очікують зростання ризику ліквідності в майбутньому", — кажуть в Нацбанку.

Валютний ризик. За даними регулятора, валютний ризик середній. Порівняно зі значеннями навесні, погіршилися оцінки банками рівня валютного ризику та курсові очікування підприємств і населення. Але волатильність обмінного курсу гривні до долара залишалася низькою міжнародні резерви достатні для згладжування курсових коливань, впевнені в НБУ.

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Отже, 2025 рік має бути для банків доволі стабільним, зважаючи на непогану прибутковість сектору та приплив коштів населення і бізнесу на рахунки установ, а також заплановане надходження в Україну понад 38 млрд доларів від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій. Важливо, що найбільші банки сектору капіталізовані, а протягом 2025 року 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи, проходитиме стрес-тестування. Результати мають показати реальну стійкість великих банків та готовність долати серйозні виклики за умови різкого погіршення макроекономічної та макрофінансової ситуації в країні.