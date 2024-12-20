НБУ пом'якшив низку валютних обмежень: що відомо

У 2024 році завдяки пом'якшенню валютних обмежень український бізнес отримав можливість обслуговувати частину угод із виплати купона за єврооблігаціями.

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Національний банк України спрощує низку валютних обмежень, що посприяє розвитку вітчизняного виробництва і поліпшить умови для ведення бізнесу в країні. Водночас ці зміни не матимуть значного впливу на валютний курс і обсяг міжнародних резервів. Про це йдеться у пресслужбі банку.

Заходи з валютної лібералізації, що набувають чинності з 21 грудня, стосуються низки напрямів.

НБУ пом'якшує заборону на купівлю-продаж банківських металів

Прислухавшись до запитів бізнес-спільноти та ретельно оцінивши можливий вплив такого кроку на валютний ринок, Національний банк дозволив юридичним особам та індивідуальним підприємцям здійснювати купівлю та продаж банківських металів без їх фізичного постачання за безготівкові гривні.

З 21 грудня компанії зможуть проводити зазначені операції за дотримання таких умов:

потреба у вчиненні правочину обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);

компанії/підприємці займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

Ці заходи забезпечать стабільну діяльність російських ювелірних виробників, скоротять імпорт готових прикрас і зменшать навантаження на витрати бізнесу за рахунок можливості прямих закупівель сировини.

НБУ розширює дозвіл на купівлю валюти оператору ядерних установок

Національний банк України дозволив операторам ядерних установок купувати валюту без урахування залишкових коштів в іноземній валюті, отриманих до 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором із нерезидентом-кредитором, за умови, що гарантом за цим договором є іноземна експортно-кредитна агенція, іноземна держава через уповноважену ними особу або іноземна особа, до складу учасників якої входить іноземна держава.

Метою таких змін є підтримання безперебійності постачання ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій, а відповідно для енергетичної безпеки України.

НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями

Додатково до наявних нині можливостей НБУ актуалізував норми, що дозволяють українським компаніям відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів за єврооблігаціями. Норми оптимізовано так, щоб усі українські компанії, які залучали кошти для фінансування проєктів в Україні через випуск євробондів, мали однакові можливості їх відшкодування нерезидентам.

Такі перекази можуть здійснюватися лише за рахунок власної іноземної валюти за виконання низки умов, визначених у постанові НБУ. Зміни не матимуть негативного впливу на валютний ринок, збільшать імовірність нових залучень капіталу в Україну.

Нагадаємо, нещодавно НБУ змінив правила банківської таємниці. Так, фінансові установи відтепер можуть надавати дані про карткові рахунки своїх клієнтів, але за однієї умови. Також у Нацбанку розповіли, за які порушення українцям можуть заблокувати банківські рахунки.