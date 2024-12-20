НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что известно

В 2024 году благодаря смягчению валютных ограничений украинский бизнес получил возможность обслуживать часть сделок по выплате купона по еврооблигациям.

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Национальный банк Украины упрощает ряд валютных ограничений, что поспособствует развитию отечественного производства и улучшит условия для ведения бизнеса в стране. При этом данные изменения не окажут значительного влияния на валютный курс и объем международных резервов. Об этом говорится в пресс-службе банка.

Меры по валютной либерализации, вступающие в силу с 21 декабря, касаются ряда направлений.

НБУ смягчает запрет на куплю-продажу банковских металлов

Прислушавшись к запросам бизнес-сообщества и тщательно оценив возможное влияние такого шага на валютный рынок, Национальный банк разрешил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять покупку и продажу банковских металлов без их физической поставки за безналичные гривны.

С 21 декабря компании смогут проводить такие операции при соблюдении следующих условий:

потребность в совершении сделки обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

компании/предприниматели занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

Эти меры обеспечат стабильную деятельность российских ювелирных производителей, сократят импорт готовых украшений и уменьшат нагрузку на издержки бизнеса за счет возможности прямых закупок сырья.

НБУ расширяет разрешение на покупку валюты оператору ядерных установок

Национальный банк Украины разрешил операторам ядерных установок покупать валюту без учета остаточных средств в иностранной валюте, полученных до 31 октября 2024 года в рамках поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, при условии, что гарантом по этому договору является иностранное экспортно-кредитное агентство, иностранное государство через уполномоченное ими лицо или иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство.

Целью таких изменений является поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций, а соответственно для энергетической безопасности Украины.

НБУ продолжает унификацию подходов к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям

Дополнительно к имеющимся в настоящее время возможностям НБУ актуализировал нормы, позволяющие украинским компаниям возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов по еврооблигациям. Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, привлекавшие средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам.

Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты за выполнение ряда условий, определенных в постановлении НБУ. Изменения не будут иметь негативного влияния на валютный рынок, увеличат вероятность новых привлечений капитала в Украину.

Напомним, недавно НБУ изменил правила банковской тайны. Так, финансовые учреждения отныне могут предоставлять данные о карточных счетах своих клиентов, но при одном условии. Также в Нацбанке рассказали, за какие нарушения украинцам могут заблокировать банковские счета.