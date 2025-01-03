В 2025 году макроэкономические и валютные риски будут преследовать банки. Что будет происходить с финучреждениями в целом, как изменятся ставки по срочным вкладам и будет ли доступно потребительское кредитование, выяснял Фокус.

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В течение 2024 года банки смогли обеспечить непрерывное обслуживание бизнеса и населения и предоставляли все больше ресурсов экономике для преодоления последствий войны. Ликвидность, платежеспособность и операционная устойчивость банковской системы не вызывают беспокойства, сообщают аналитики Нацбанка в Отчете о финансовой стабильности. Там уверены: Национальный банк имеет возможность обеспечивать стабильную работу валютного рынка и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Однако отмечают: ключевым риском для финансовой стабильности остается война, что значительно повышает расходы банков на осуществление операционной деятельности и сдерживает риск-аппетит к развитию отдельных линий бизнеса. Какие же риски для банков будут оставаться в течение 2025 года и как и что будет влиять на ставки по кредитам и депозитам?

Деньги с процентами: смогут ли граждане получить доход от размещения средств на депозитах

По данным НБУ, общий портфель вкладов населения на 1 декабря 2024 года составил 1,19 трлн грн. (или 28,6 млрд долларов по курсу Нацбанка на 1.12.2024). За год портфель вкладов населения в банках вырос на 9,7%.

В течение 2024 года заметной была популярность вкладов "до востребования", что позволяло гражданам снять средства в любой момент Фото: Pexels

В течение 2024 года ставки по депозитам физических лиц снижались, а граждане чаще выбирали вклады на более длительный период — 6 или 12 месяцев, что было продиктовано в том числе и более высокими ставками по таким вкладам. "В течение года доходность гривневых вкладов для физлиц снизилась в среднем на 4 п.п. При этом это происходило почти синхронно, независимо от сроков размещения вкладов. Однако наибольшее снижение ставок произошло именно в сегменте ультракоротких вкладов — почти 5-6 п.п.", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

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В течение 2024 года заметной была популярность вкладов "до востребования", что давало гражданам возможность снять средства в любой момент. Такие вклады всегда популярны во времена большой неопределенности, поэтому неудивительно, что большая часть клиентов банков решила хранить средства именно на счетах с возможностью снятия. В банках говорят и о постепенном росте популярности средне- и долгосрочных депозитов. Но наиболее популярными остаются вклады на три месяца. Речь идет о гривне, валютные вклады не слишком популярны, а ставки по таким депозитам часто находятся на уровне 0,01% годовых.

Клиенты банков чаще выбирают вклады на 3 месяца, однако пользуются популярностью и депозиты на более длинные сроки, говорят в банках Фото: Из открытых источников

"Из заметных трендов прошлого года — рост объемов гривневых депозитов на срок от 1 года. С начала года и до ноября, по данным НБУ, портфель таких вкладов увеличился на 24 млрд грн. Это стало следствием пересмотра процентной политики регулятора, стимулировавшей банки повышать ставки именно по таким вкладам. Нет значительной популярности в части валютных депозитов, поскольку ставки по ним в большинстве крупных банков близки к нулю. В общем, статистически вклады в валюте выросли за год, но в основном это следствие ослабления гривны и переоценки", — отметила в комментарии Фокусу Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

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В 2025 году эксперты ожидают зависимость ставок по депозитам от учетной ставки НБУ и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. "Сейчас после декабрьской коррекции этих двух показателей существенных изменений в "базовой" доходности не произойдет, разве что граждане решат воспользоваться многочисленными бонусными программами и акциями, которые позволяют оформить депозиты с дополнительным процентом доходности (в среднем он составит 1-1,5 п.п.). Уже звучат прогнозы, что в январе регулятор может откорректировать учетную ставку (соответствующие изменения могут произойти и в размере ставки по 3-месячным депсертификатам). И от уровня коррекции напрямую будут зависеть планы банков по развитию депозитов и по какой доходности", — говорит Дмитрий Замотаев.

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По мнению Дмитрия Замотаева, в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут такими:

ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. — 9,5% годовых;

вклады на срок от 9 мес. до 1 года — 11% годовых;

вклады от 1 года до 2,5 лет — 13% годовых.

Валютные вклады не особо популярны, ведь доходность по ним на уровне 0,01% годовых Фото: Getty

"Привлечение новых клиентов будет осуществляться не только с помощью более выгодных ставок, но и благодаря дополнительным преимуществам, например, лояльными условиями досрочного расторжения, увеличенными процентами на карточный остаток, или же дополнительными бонусными процентами за размещение крупных сумм и тому подобное. Ведь "поощрение" является лучшим стимулом во время, когда царит неопределенность, как в экономике, так и на фронте. Но самый главный фактор, который будет влиять на принятие решения граждан о размещении средств, — это попытка уберечь сбережения от инфляции", — отметил Дмитрий Замотаев. Он также добавил, что в первом квартале следующего года положительная динамика количества новых вкладов сохранится.

Кредиты в 2025 году: будут ли банки снижать ставки и какие займы будут выдавать

По данным НБУ, на 1 декабря 2024 года портфель кредитов, предоставленных физлицам, достиг 277,8 млрд. грн. За год произошло увеличение портфеля на 22,6%. В Нацбанке говорят, что чистый розничный кредитный портфель быстро растет. Быстрее всего растут объемы краткосрочных потребительских кредитов (лимиты на кредитных картах, кредиты наличными, рассрочки).

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"Основу портфеля по-прежнему составляют необеспеченные потребительские займы, которые приросли примерно на треть за последний год. Более чем в два раза быстрее росла ипотека, соответственно ее доля в портфеле заметно повысилась: до 13,5% в октябре по сравнению с 10,5% год назад. После длительного затишья все более быстрыми темпами увеличивается портфель автокредитов. Оживление кредитования связано с устойчивым ростом потребительского спроса", — говорится в Отчете о финансовой стабильности.

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В банках говорят: все же потребительское кредитование тесно связано с вопросом безопасностных рисков. "Большинство украинцев предпочитают откладывать крупные покупки. Да и рыночные ставки отнюдь не способствуют долгосрочному кредитованию на длительные сроки. Поэтому для кого-то потребительский кредит — это способ сменить поломанную технику или обновить ее, сделать подарок родным или близким. А для кого-то — способ "дотянуть" до зарплаты. Также следует учитывать риски. Все украинцы видят, как ракеты разрушают дома, машины. При таких условиях не стоит ждать устойчивого спроса на такие дорогие покупки", — отметила Алина Компанец.

Во время войны большинство граждан откладывают решение о дорогих покупках Фото: Getty Images

По ее словам, в целом ставки по потребительским кредитам последний год почти не изменились. "По лимитам по кредитным картам ставки находились в пределах 40%-55% годовых. Бланковые кредиты наличными, в зависимости от продукта и качества заемщика, выдавались в диапазоне ставок 30%-120% годовых", — говорит эксперт.

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В 2025 году больше всего украинцы будут пользоваться кредитными лимитами на карточках и рассрочкой. Вряд ли драйвером рынка кредитования способна стать ипотека "єОселя", ведь на 2025 год в государственном бюджете предусмотрено всего 1,26 млрд грн для финансирования новых ипотечных кредитов, поэтому долговременные кредиты и в дальнейшем не будут играть значительной роли в общей кредитной активности банков.

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Что же касается ставок по кредитам, то на них будут влиять такие факторы как стоимость фондирования (ставки по депозитам), учетная ставка Нацбанка и общий показатель инфляции. "НБУ во время последнего пересмотра ставки артикулировал, что учетная ставка не будет уменьшаться как минимум до середины следующего года. Если регулятор будет придерживаться этой стратегии, нет повода говорить о вероятном уменьшении ставок по кредитам и депозитам", — говорит Алина Компанец.

Топ рисков для банков в 2025 году: есть ли реальные угрозы для стабильности финучреждений

В НБУ назвали главные риски для банков. Однако, по мнению аналитиков Нацбанка, речь идет об умеренном влиянии риск-факторов на банковский сектор.

Макроэкономический риск. По данным НБУ, этот риск не изменился. Восстановление экономики продолжается, несмотря на разрушение энергетики. Дефицит государственного бюджета, дефицит счета текущих операций платежного баланса (без учета грантов) и государственный и валовой внешний долг остаются на высоких уровнях. Стабильное поступление международной помощи нивелирует эти риски.

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Кредитный риск домохозяйств. В НБУ указывают на то, что кредитный риск домохозяйств умеренный, а его уровень определяет ряд разнонаправленных тенденций. "Качество розничного портфеля улучшается, доля просроченных займов постепенно сокращается. В то же время банки ожидают определенного ухудшения качества портфеля, а экономические ожидания населения ухудшились", — говорится в Отчете о финансовой стабильности.

Кредитный риск корпораций. Уровень дефолтов в корпоративном кредитном портфеле продолжает снижаться и сейчас соизмерим с показателями в период макроэкономической стабильности, говорят аналитики Нацбанка. По их данным, финансовое состояние компаний остается удовлетворительным, в то же время бизнес сдержанно оценивает перспективы оживления деловой активности.

Нацбанк оценил риски банковского сектора, указывая на рост риска ликвидности Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Риск капитала. Этот риск ощутимо снизился. В НБУ считают, что запас капитала банков остается значительным, а их доходность в дальнейшем позволит его поддерживать.

Риск доходности. По данным Нацбанка, риски доходности банков и в дальнейшем остаются минимальными. Банки прошли через цикл снижения ставок и удержали высокую процентную маржу. Благодаря хорошему качеству кредитного портфеля отчисления в резервы под кредитные риски незначительны. Операционная эффективность банков в дальнейшем высокая, уверены в НБУ.

Риск ликвидности. Этот риск умеренно вырос, отметили аналитики НБУ в Отчете о финансовой стабильности. "Притоки средств клиентов в банки замедлились. Банки ожидают роста риска ликвидности в будущем", — говорят в Нацбанке.

Валютный риск. По данным регулятора, валютный риск средний. По сравнению со значениями весной, ухудшились оценки банками уровня валютного риска и курсовые ожидания предприятий и населения. Но волатильность обменного курса гривны к доллару оставалась низкой, международные резервы достаточны для сглаживания курсовых колебаний, уверены в НБУ.

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Итак, 2025 год должен быть для банков довольно стабильным, учитывая неплохую доходность сектора и приток средств населения и бизнеса на счета учреждений, а также запланированное поступление в Украину более 38 млрд долларов от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Важно, что крупнейшие банки сектора капитализированы, а в течение 2025 года 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы, будет проходить стресс-тестирование. Результаты должны показать реальную устойчивость крупных банков и готовность преодолевать серьезные вызовы при условии резкого ухудшения макроэкономической и макрофинансовой ситуации в стране.