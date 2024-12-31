Главным фактором влияния на экономику в 2025 году будет оставаться война и интенсивность боевых действий. Однако аналитики строят и довольно оптимистичный сценарий, в котором активная фаза войны завершается, а Украина начинает проекты по восстановлению. Каким будет экономический 2025 год?

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В 2024 году продолжалось восстановление экономики Украины, которое поддерживал прежде всего устойчивый внутренний потребительский спрос. Экономическому росту также способствовали значительные государственные капитальные расходы, в частности в оборонно-промышленном комплексе, и наращивание экспорта, учитывая стабильную работу морских портов и расширение производства в металлургии и добывающей промышленности. Об этом сообщил НБУ в "Отчете о финансовой стабильности". По данным аналитиков Нацбанка, в следующем году продолжение активных боевых действий и воздушных атак будет подавлять инвестиционные настроения частного сектора. Также сохраняются риски продолжения атак на портовую инфраструктуру. НБУ прогнозирует, что, несмотря на все вызовы, рост реального ВВП в 2025 году ускорится до 4,3%. Его обеспечит восстановление энергетической инфраструктуры, также будут способствовать росту сохранение значительных бюджетных стимулов, устойчивый внутренний и внешний спрос, лучшие погодные условия. Какой будет экономика Украины в следующем году, какие главные риски для ее развития в 2025 году и девальвирует ли гривна ниже 45 грн за доллар, выяснял Фокус.

Оптимисты и пессимисты: когда закончится война в Украине — оценки аналитиков

Любые экономические прогнозы эксперты строят на сценариях, предусматривающих либо продолжение активных боевых действий в Украине в течение всего 2025 года, либо же завершение активной фазы войны примерно во втором полугодии 2025 года.

Какими же оказались мнения по поводу сценариев? В базовом сценарии для Украины МВФ ожидает завершения войны до конца 2025 года. Но МВФ предоставил и негативный сценарий для Украины, где говорится о войне, которая продлится до середины 2026 года.

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В Райффазен Банке поделились своим прогнозом."Нашей основной гипотезой, на которой базируется макроэкономический прогноз, является улучшение рисков безопасности во второй половине 2025 года", — прокомментировал Сергей Колодий, главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

Политические изменения в США стали базой для новых сценариев относительно срока завершения боевых действий в Украине Фото: USA Today

О возможном завершении активной фазы войны говорит и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. "В свой прогноз я закладываю завершение активных боевых действий в первой половине 2025 года. Связываю это с невозможностью бюджетного финансирования следующих волн мобилизации. То есть страна должна финансировать оборону за счет собственных налоговых поступлений. Продолжение военных действий потребует новых волн мобилизации. Это изъятие трудовых ресурсов из экономики, которых и сейчас недостаточно. Дополнительное изъятие ресурсов приведет к резкому экономическому спаду и падению бюджетных поступлений. Следовательно, возникнет необходимость перехода на другую модель финансирования, не рыночную, так называемые, военные рельсы для экономики", — комментирует Андрей Шевчишин.

В базовых сценариях многие аналитики закладывают завершение активной фазы войны в 2025 году Фото: Генштаб ВСУ

Меньше оптимизма относительно завершения войны в 2025 году — у инвестаналитиков компании ICU. "Следующий год будет годом больших надежд на устойчивое прекращение огня и улучшение ситуации с безопасностью. Новоизбранный Президент США Дональд Трамп все еще не раскрыл деталей своего мирного плана, это вряд ли произойдет до его инаугурации. Огромные человеческие и экономические потери делают переговоры о прекращении огня неизбежными. Все же мы не ожидаем, что соглашение в любом формате будет достигнуто в ближайшее время. По нашему мнению, в течение большей части года украинская экономика будет функционировать в тех условиях безопасности, которые сложились на сегодня", — рассказал Фокусу Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

ВВП вырастет: на чем будет держаться экономика в 2025 году

Главным риском для экономики в 2025 году остается война и ее негативные последствия, говорят опрошенные Фокусом экономические специалисты. Но все же ожидается рост ВВП несмотря на продолжение военного положения и возможное продолжения активной фазы войны как минимум до сентября-октября 2025 года. НБУ прогнозирует, что рост реального ВВП в 2025 году ускорится до 4,3%.

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"Мы достаточно оптимистично смотрим на 2025 год и ожидаем экономический рост в 4,9%. Он будет поддержан ощутимым ростом реальных доходов населения, который наблюдается в 2024 году, что даст положительный толчок для торговли и сферы услуг. Так, мы видим неплохие перспективы для развития машиностроения в части производства оружия, ведь ранее было анонсировано значительное расширение как номенклатуры, так и объемов оружия, производимого в Украине. Это сложные производства с достаточно высокой долей добавленной стоимости", — говорит Сергей Колодий.

Ситуация в энергетике будет одним из ключевых факторов влияния на общую экономическую траекторию в 2025 году Фото: ГСЧС

Экономист ЦЭС Максим Самойлюк отметил: с войной связаны все сопутствующие риски: выстоит ли энергосистема, сохранит ли страна доступ к морским портам, не будет ли новой большой волны беженцев. "Рост ВВП в следующем году будет продолжаться, но надо понимать, что это скорее не рост, а восстановление экономики. В результате полномасштабного вторжения экономика Украины сократилась на треть, а затем постепенно начала восстанавливаться. Средний прогноз неправительственных экспертов на 2025 год — рост ВВП на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Одним из ключевых факторов роста остаются беспрецедентные бюджетные стимулы: средства, которые тратят из государственного бюджета на военные и гражданские расходы. Это возможно только благодаря огромным объемам иностранной финансовой помощи", — отмечает Максим Самойлюк.

Главный вопрос сейчас — какой будет политика США при новой администрации в отношении поддержки Украины

В 2025 году цены продолжат расти. "Инфляционный фон будет достаточно сильным и в первой половине 2025 года, но затем мы ожидаем постепенного снижения показателя ИПЦ до 8% на конец года", — отметил Сергей Колодий. В ICU прогнозируют в 2025 году инфляцию на уровне 7%. По мнению Андрея Шевчишина, среднегодовая инфляция будет на уровне 13%."Я закладываю в прогноз повышение тарифов на 30% после окончания отопительного сезона. Повышение налогов вместе с растущими тарифами — это все будет закладываться в цены для потребителей", — говорит Шевчишин.

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Лучшей для Украины на следующий год является ситуация с внешним финансированием. Аналитики отметили: здесь риски минимальны, и Украина должна получить от партнеров около 39 млрд. долларов. Начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банка Инна Провотар отметила: из-за войны темпы роста экономики будут ограниченными, и большую роль в восстановлении сыграют именно внешние факторы, в частности, помощь от международных партнеров.

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"Перспективы получения помощи от международных партнеров в 2025 году выглядят оптимистично. Украина уже имеет достигнутые договоренности о значительном объеме финансирования, ожидается привлечение более 38 миллиардов долларов для покрытия критических невоенных расходов бюджета", — говорит Инна Провотар. По ее словам, сотрудничество с другими международными финансовыми учреждениями, в частности Всемирным банком, продолжается, что позволит реализовать важные проекты, в частности в энергетическом секторе и восстановлении инфраструктуры.

Международные партнеры Украины уже подтвердили большую часть из заложенных в госбюджете 38 млрд долларов Фото: Flickr

По мнению Максима Самойлюка, победа Трампа на выборах в США мобилизовала усилия партнеров, чтобы обеспечить Украину деньгами. "На 2025 год уже подтверждено более 80 млрд долл. от разных партнеров и по разным программам — но эти средства нам дают из расчета, что в худшем случае мы должны растянуть их и на 2026, и даже на 2027 годы. Поэтому главный вопрос сейчас — какой будет политика США при новой администрации в отношении поддержки Украины. От этого будет зависеть, как мы будем распоряжаться доступными ресурсами в следующем году", — отмечает Максим Самойлюк.

Гривна теряет: каким будет курс в 2025 году и что будет влиять на валютные колебания

В 2025 году на валютном рынке Украины будут продолжаться курсовые колебания, которые НБУ определил, как политику управляемой гибкости. Однако речь идет о колебаниях в сторону девальвации гривны. "Ожидаю, что мы идем в зону 45 гривен за доллар, и это этот курс нам нужен, в частности, для выполнения всех бюджетных поступлений. То есть это нормальное курсовое движение, мы понимаем, что Нацбанк будет оставлять политику управляемой гибкости, будет пытаться удерживать девальвационные тенденции", — отметил в разговоре с Фокусом Андрей Шевчишин.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка отметил: первый и самый главный для нацвалюты риск-фактор — военная неопределенность и слабая экономическая и политическая прогнозируемость (от внешнего "принуждения" до капитуляции, что может погрузить страну в состояние шока до экономического торможения" инфляции). По его мнению, также риск-фактором для гривны могут являться последствия военной агрессии и их влияние на экономику, куда можно отнести и общественные настроения, из-за чего происходит оживление спроса на наличном рынке. Кроме того, еще есть риск в виде сокращения финансовой поддержки Украины, хотя это будет касаться скорее не 2024 года, а последующих лет. "Однако все же мы все рисковые факторы мы воспринимаем как предостережение. В первом квартале мы ожидаемо можем столкнуться с достаточно весомой инфляцией, которая будет давить на валютный рынок. Регулятор через механизм валютных интервенций может сглаживать курсовую ситуацию на валютном рынке, чтобы не провоцировать инфляционный рост", — считает Тарас Лесовой.

В 2025 году аналитики и экономисты ожидают курсовые колебания на уровне 42-45,5 гривен за доллар

В Райффазен Банке ожидают, что на конец 2025 года курс доллара составит 45,5 грн, а вот среднегодовой курс в 2025 году — 43,3 грн. В ОТП Банке тоже говорят об умеренной девальвации. "Ситуация с курсом неизменна, пока в стране продолжается война, поэтому мы ждем контролируемую девальвацию до 10% в год. В 2025 году ждем как сезонные факторы влияния на курс, так и избыточный спрос под военные закупки, энергетику и все что нужно для существования страны в военное время, что будет давить на национальную валюту. Поведение национальной валюты будет зависеть от гибкой управляемости курса от регулятора и, конечно, от поддержки международных партнеров и увеличения/уменьшения золотовалютных резервов. Но мы считаем, что регулятор будет сдерживать любые панические настроения на рынках и управлять ситуацией", — отметил дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной.

Ситуация на валютном рынке зависит как от рисков безопасности, так и от объемов поступлений международной финансовой помощи Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Между тем, по мнению Виталия Ваврищука, после замедления инфляции во втором полугодии 2024 года НБУ может быть более открытым к умеренной девальвации гривны. По базовому сценарию ICU, темпы девальвации гривны в следующем году не превысят 10%.

Конечно, в вопросе курсовых колебаний эксперты также учитывают фактор продолжения или завершения активной фазы войны в Украине. При условии мира в стране сценарий, когда гривна даже будет укрепляться, эксперты не исключают.

"Риски безопасности остаются ключевым фактором влияния на курс. Вопрос финансирования дефицита бюджета будущего года в основном закрыты, в НБУ достаточно резервов для поддержания курсовой устойчивости, хотя и держать курс "неподвижным" нет никакого смысла. Установление мира в Украине, что сейчас не выглядит уже фантастикой, и радикальное оживление потребительских настроений приведут к росту предложения иностранной валюты прежде всего со стороны населения. Которое потребует гривневой ликвидности для реализации отложенного спроса. Конечно, я не могу прогнозировать ситуацию с безопасностью, однако если такой сценарий предположить, Национальному банку может даже придется выкупать избыток валюты на ВРУ. Ведь с начала полномасштабного вторжения украинцы накопили более 16 млрд. долл. И часть этих денег фактически является эквивалентом упомянутого отложенного спроса", — рассказала Фокусу директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.