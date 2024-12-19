Тарифы достигнут 9 грн/кВт-ч: когда вырастут цены на свет

Дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями МВФ, предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.

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В Украине планируется очередное значительное повышение стоимости электроэнергии — до не менее 6,32 грн за кВт·ч. Новый тариф могут установить с 1 июня 2025 года. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE".

Эксперт отметил, что с 1 июня следующего года тарифы на электроэнергию могут вырасти до 6,64 грн за кВт-ч по инициативе правительства.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — сказал глава Союза потребителей коммунуслуг.

В ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост цен. Ожидается, что в течение двух–трех лет стоимость достигнет уровня 9 грн/кВт-час.

Дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине могут вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.