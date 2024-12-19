Тарифи сягнуть 9 грн/кВт-год: коли зростуть ціни на світло

Подальше підвищення тарифів пов'язане з вимогами МВФ, що передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

Related video

В Україні планується чергове значне підвищення вартості електроенергії — до щонайменше 6,32 грн за кВт-год. Новий тариф можуть встановити з 1 червня 2025 року. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Експерт зазначив, що з 1 червня наступного року тарифи на електроенергію можуть зрости до 6,64 грн за кВт-год за ініціативою уряду.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунпослуг.

У найближчі роки прогнозується подальше зростання цін. Очікується, що протягом двох–трьох років вартість досягне рівня 9 грн/кВт-год.

Подальше підвищення тарифів пов'язане з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ), що передбачають їх вирівнювання до ринкового рівня.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6–7 грн за кіловат для населення і 11–12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5–7 гривень за кіловат.