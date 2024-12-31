Головним чинником впливу на економіку в 2025 році залишатиметься війна та інтенсивність бойових дій. Проте аналітики будують і доволі оптимістичний сценарій, у якому активна фаза війни завершується, а Україна розпочинає проєкти з відновлення. Яким буде економічний 2025 рік?

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У 2024 році тривало відновлення економіки України, яке підтримував передусім стійкий внутрішній споживчий попит. Економічному зростанню також сприяли значні державні капітальні видатки, зокрема в обороннопромисловому комплексі, та нарощення експорту з огляду на стабільну роботу морських портів і розширення виробництва в металургії й добувній промисловості. Про це повідомив НБУ у "Звіті про фінансову стабільність". За даними аналітиків Нацбанку, наступного року продовження активних бойових дій та повітряних атак пригнічуватиме інвестиційні настрої приватного сектору. Також зберігаються ризики продовження атак на портову інфраструктуру. НБУ прогнозує, що, попри всі виклики, зростання реального ВВП у 2025 році пришвидшиться до 4,3%. Його забезпечить відбудова енергетичної інфраструктури, також сприятимуть зростанню збереження значних бюджетних стимулів, стійкий внутрішній і зовнішній попит, ліпші погодні умови. Якою буде економіка України наступного року, які головні ризики для її розвитку 2025 року та чи девальвує гривня нижче 45 грн за долар, з’ясовував Фокус.

Оптимісти і песимісти: коли закінчиться війна в Україні – оцінки аналітиків

Будь-які економічні прогнози експерти будують на сценаріях, що передбачають або продовження активних бойових дій в Україні протягом усього 2025 року, або ж завершення активної фази війни приблизно у другому півріччі 2025 року.

Якими ж виявилися думки з приводу сценаріїв? У базовому сценарії для України МВФ очікує завершення війни до кінця 2025 року. Але МВФ надав і негативний сценарій для України, де йдеться про війну, що триватиме до середини 2026 року.

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У Райффазен Банку поділились своїм прогнозом. "Нашою основною гіпотезою, на якій базується макроекономічний прогноз, є покращення безпекових ризиків у другій половині 2025 року", — прокоментував Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

Політичні зміни в США стали базою для нових сценаріїв щодо терміну завершення бойових дій в Україні Фото: USA Today

Про можливе завершення активної фази війни каже і фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. "У свій прогноз я закладаю завершення активних бойових дій в першій половині 2025 року. Пов’язую це з неможливістю бюджетного фінансування наступних хвиль мобілізації. Тобто країна має фінансувати оборону за рахунок власних податкових надходжень. Продовження військових дій буде потребувати нових хвиль мобілізації. Це вилучення трудових ресурсів з економіки, яких і зараз недостатньо. Додаткове вилучення ресурсів призведе до різкого економічного спаду і падіння бюджетних надходжень. Отже, виникне необхідність переходу на іншу модель фінансування, не ринкову, так звані, воєнні рейки для економіки", — коментує Андрій Шевчишин.

У базових сценаріях багато аналітиків закладають завершення активної фази війни в 2025 році Фото: Генштаб ЗСУ

Менше оптимізму щодо завершення війни в 2025 році – у інвестаналітиків компанії ICU. "Наступний рік буде роком великих сподівань та надій на стійке припинення вогню й покращення безпекової ситуації. Новообраний Президент США Дональд Трамп все ще не розкрив деталей свого мирного плану, це навряд чи відбудеться до його інавгурації. Величезні людські та економічні втрати роблять переговори про припинення вогню неминучими. Усе ж ми не очікуємо, що угода в будь-якому форматі буде досягнута найближчим часом. На нашу думку, протягом більшої частини року українська економіка буде функціонувати в тих безпекових умовах, що склалися на сьогодні", — розповів Фокусу Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

ВВП зросте: на чому триматиметься економіка в 2025 році

Головним ризиком для економіки в 2025 році залишається війна та її негативні наслідки, кажуть опитані Фокусом економічні фахівці. Але все ж очікується зростання ВВП попри продовження військового стану та можливого продовження активної фази війни щонайменше до вересня-жовтня 2025 року. НБУ прогнозує, що зростання реального ВВП у 2025 році пришвидшиться до 4,3%.

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"Ми достатньо оптимістично дивимось на 2025 рік та очікуємо на економічне зростання у 4,9%. Воно буде підтримане відчутним зростанням реальних доходів населення, яке спостерігається у 2024 році, що надасть позитивного поштовху для торгівлі та сфери послуг. Так ми бачимо непогані перспективи для розвитку машинобудування у частині виробництва зброї, адже раніше було анонсовано значне розширення як номенклатури, так і обсягів зброї, що виробляється в Україні. Це складне виробництва з достатньо високою часткою доданої вартості", — каже Сергій Колодій.

Ситуація в енергетиці буде одним з ключових чинників впливу на загальну економічну траєкторію в 2025 році Фото: ДСНС

Економіст ЦЕС Максим Самойлюк зауважив: з війною пов’язані всі супутні ризики: чи вистоїть енергосистема, чи збереже країна доступ до морських портів, чи не буде нової великої хвилі біженців. "Зростання ВВП наступного року продовжуватиметься, але треба розуміти, що це радше не зростання, а відновлення економіки. Внаслідок повномасштабного вторгнення економіка України скоротилася на третину, а потім поступово почала відновлюватися. Середній прогноз неурядових експертів на 2025 рік — зростання ВВП на 3,7% порівняно з попереднім роком. Одним з ключових факторів зростання залишаються безпрецедентні бюджетні стимули: кошти, які витрачають з державного бюджету на воєнні та цивільні видатки. Це є можливим тільки завдяки величезним обсягам іноземної фінансової допомоги", — зазначає Максим Самойлюк.

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У 2025 році ціни продовжать зростати. "Інфляційний фон буде достатньо сильним і в першій половині 2025 року, але потім ми очікуємо на поступове зниження показника ІСЦ до 8% на кінець року", — зазначив Сергій Колодій. У ICU прогнозують в 2025 році інфляцію на рівні 7%. На думку Андрія Шевчишина, середньорічна інфляція буде на рівні 13%. "Я закладаю у прогноз підвищення тарифів на 30% після закінчення опалювального сезону. Підвищення податків разом із зростаючими тарифами – це все буде закладатись у ціни для споживачів", — каже Шевчишин.

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Найкращою для України на наступний рік є ситуація із зовнішнім фінансуванням. Аналітики зауважили: тут ризики мінімальні, і Україна має отримати від партнерів біля 39 млрд. доларів. Начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар зауважила: через війну темпи росту економіки будуть обмеженими, і більшу роль у відновленні зіграють саме зовнішні фактори, зокрема допомога від міжнародних партнерів.

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"Перспективи отримання допомоги від міжнародних партнерів у 2025 році виглядають оптимістично. Україна вже має досягнуті домовленості щодо значного обсягу фінансування, очікується залучення понад 38 мільярдів доларів для покриття критичних невійськових видатків бюджету", — каже Інна Провотар. За її словами, співпраця з іншими міжнародними фінансовими установами, зокрема Світовим банком, продовжується, що дозволить реалізувати важливі проєкти, зокрема в енергетичному секторі та відновленні інфраструктури.

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На думку Максима Самойлюка, перемога Трампа на виборах у США мобілізувала зусилля партнерів, щоб забезпечити Україну грошима. "На 2025 рік уже підтверджено більше 80 млрд дол. від різних партнерів та за різними програмами — але ці кошти нам дають із розрахунку, що в гіршому випадку ми маємо розтягнути їх і на 2026, і навіть на 2027 роки. Тож головне питання зараз — якою буде політика США за нової адміністрації стосовно підтримки України. Від цього залежатиме, як ми будемо розпоряджатися доступними ресурсами наступного року", — зазначає Максим Самойлюк.

Гривня втрачає: яким буде курс в 2025 році та що впливатиме на валютні коливання

У 2025 році на валютному ринку України будуть продовжуватись курсові коливання, які НБУ визначив, як політику керованої гнучкості. Проте йдеться про коливання в бік девальвації гривні. "Очікую, що ми йдемо в зону 45 гривень за долар, і це цей курс нам потрібен, зокрема, для виконання всіх бюджетних надходжень. Тобто це нормальна курсовий рух, ми розуміємо, що Нацбанк буде залишати політику керованої гнучкості, буде намагатися втримувати девальваційні тенденції", — зазначив у розмові з Фокусом Андрій Шевчишин.

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку зауважив: перший і найголовніший для нацвалюти ризик-фактор — воєнна невизначеність і слабка економічна та політична прогнозованість (від зовнішнього "примусу" до капітуляції, що може занурити країну в стан шоку до економічного гальмування та "вірусу" інфляції). На його думку, також ризик-фактором для гривні можуть бути наслідки воєнної агресії та їх вплив на економіку, куди можна віднести і суспільні настрої, через що відбувається пожвавлення попиту на готівковому ринку. Крім того, ризиком є і скорочення фінансової підтримки України, хоча це стосуватиметься скоріше не 2024 року, а подальших років. "Однак все ж таки ми всі ризикові чинники ми сприймаємо, як пересторогу. У першому кварталі ми очікувано можемо зіткнутися з досить вагомою інфляцією, що тиснутиме на валютний ринок. Регулятор через механізм валютних інтервенцій може згладжувати курсову ситуацію на валютному ринку, аби не провокувати інфляційне зростання", — вважає Тарас Лєсовий.

У 2025 році аналітики та економісти очікують курсові коливання на рівні 42-45,5 гривень за долар

У Райффазен Банку очікують, що на кінець 2025 року курс долара складе 45,5 грн, а ось середньорічний курс у 2025 році — 43,3 грн. В ОТП Банку теж кажуть про помірну девальвацію. "Ситуація з курсом незмінна, поки в країні триває війна, тож ми чекаємо контрольовану девальвацію до 10% на рік. У 2025 році чекаємо як сезонні фактори впливу на курс, так і надлишковий попит під військові закупівлі, енергетику і все що потрібно для існування країни у військовий час, що буде тиснути на національну валюту. Поведінка національної валюти буде залежати від гнучкої керованості курсу від регулятора та, авжеж, від підтримки міжнародних партнерів і збільшення/зменшення золотовалютних резервів. Але ми вважаємо, що регулятор буде стримувати будь-які панічні настрої на ринках та керувати ситуацією", — зазначив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Ситуація на валютному ринку залежить як від безпекових ризиків, так і від обсягів надходжень міжнародної фінансової допомоги Фото: Анна Кудрик (колаж)

Тим часом, на думку Віталія Ваврищука, після сповільнення інфляції в другому півріччі 2024 НБУ може бути більш відкритим до помірної девальвації гривні. За базовим сценарієм ICU, темпи девальвації гривні наступного року не перевищать 10%.

Звісно, у питанні курсових коливань експерти також враховують чинник продовження або завершення активної фази війни в Україні. За умови миру в країні сценарій, коли гривня навіть буде укріплюватись, експерти не виключають.

"Безпекові ризики залишаються ключовим чинником впливу на курс. Питання фінансування дефіциту бюджету майбутнього року здебільшого закриті, в НБУ достатньо резервів для підтримання курсової стійкості, хоча й тримати курс "нерухомим" немає жодного сенсу. Встановлення миру в Україні, що наразі не виглядає вже фантастикою, та радикальне пожвавлення споживчих настроїв призведуть до зростання пропозиції іноземної валюти насамперед з боку населення. Яке потребуватиме гривневої ліквідності для реалізації відкладеного попиту. Звісно, я не можу прогнозувати безпекову ситуацію, проте якщо такий сценарій припустити, Національному банку може навіть доведеться викупати надлишок валюти на ВРУ. Адже від початку повномасштабного вторгнення українці накопичили понад 16 млрд. дол. І частина цих грошей фактично є еквівалентом згаданого відкладеного попиту", — розповіла Фокусу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.